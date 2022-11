Con la llegada del calor pueden aumentar los casos de dengue. 

Este viernes, Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que “estamos entrando” en una de las épocas del año donde se multiplican los mosquitos y declaró que “hay que recordar que la mayoría de éstos no son Aedes aegypti, que es el que transmite enfermedades. Pero algunos domiciliarios sí lo son y por eso es importante combatirlo, por eso es momento de descacharrear”.

El funcionario además señaló que “toda la sociedad debe saber que este es un año potencialmente con muchos casos de dengue. El mosquito se prepara ahora. Luego en el verano cuando la gente va a Brasil, Paraguay o Bolivia y vuelve, suele traer en la sangre el virus y el mosquito se lo pasa de una persona a otra. Así que nos tenemos que preparar porque llevamos muchos años sin dengue y el dengue cuando lleva mucho tiempo sin aparecer, aparece más fuerte”.

Y sostuvo que hay que “a cuidarse y sobre todo a descacharrear. Este es el momento de cambiar el agua, cambiar los cacharros, limpiarlos con agua hirviendo, todo lo que significa no dejan ningún lugar donde se acumule agua en la casa”.

Medidas Los expertos recomendaron vaciar los tachos y estar atentos al mosquito. Twitter

Manuel Espinosa, responsable del área de enfermedades transmitidas por mosquitos de la Fundación Mundo Sano, afirmó que “el dengue es un problema no solo presente en la región norte de nuestro país, sino que se ha expandido y consolidado en todo el sector central, incluyendo las grandes provincias más pobladas como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y también, desde luego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que la rodean”.

Qué es el dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito del grupo aedes, más precisamente el Aedes aegypti y, en menor medida, el Aedes albopicus. Existen 4 serotipos distintos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4), con lo cual una persona puede infectarse por cada uno de estos.

El estar infectado por alguno de los serotipos no sólo no protege al individuo contra los restantes, sino que presenta mayor riesgo de sufrir una forma grave ante la infección por otro serotipo. No existe hasta el momento ningún medicamento específico para tratar el dengue.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por vector, la picadura del mosquito Aedes aegypti que se propaga cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y pica luego a otras personas transmitiendo así la enfermedad.

La cartera sanitaria nacional recomienda vigilar la aparición de síntomas (fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías) de manera precoz ya que, como no existen vacunas que prevengan la enfermedad ni medicamentos que la curen, la medida más importante de prevención.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el número de casos de dengue en las Américas incrementó en las últimas cuatro décadas, pasando de 1,5 millones de casos acumulados en la década del ‘80, a 16,2 millones en la década del 2010-2019. En 2019, señaló la organización, se registraron un poco más de 3,1 millones de casos, 28 mil graves, y 1.534 muertes.