Cuáles son los beneficios para la salud de pasar tiempo al aire libre. 

Las personas que tienen contacto directo con la naturaleza, por mínimo que sea, incluso el ver un jardín desde una ventana, presentan una mejor salud, porque su frecuencia cardíaca es baja y regular y sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, son bajos. Así, un paseo por un parque lleno de árboles puede ser un gran antídoto ante situaciones estresantes.

El estudio “Interacting with Nature Improves Cognition and Affect for Individuals with Depression” reveló que las personas que realizaron paseos por el bosque obtuvieron niveles más bajos de ansiedad y un mejor estado de ánimo. Por lo que, los paseos al aire libre podrían ser clínicamente útiles como un suplemento a los tratamientos existentes para el trastorno depresivo mayor.

Una investigación de la revista Ophtalmology, concluyó que los niños que realizan alguna actividad al aire libre tienen menor riesgo de desarrollar miopía, ya que las áreas verdes tienen un efecto protector en los ojos.

El contacto con la naturaleza es muy importante para desarrollo del cerebro, especialmente en los niños. Por los que están en contacto con zonas verdes mejoran su cognición, al tener mayor velocidad para procesar información sencilla y compleja.

Alarga la vida: en un estudio de Peter James para la Escuela de Salud Pública de Harvard, concluyó que las mujeres que viven en áreas “más verdes” tuvieron una tasa de mortalidad un doce por ciento menor que las que viven en la ciudad o zonas urbanas, sin un contacto con la naturaleza.

Hacer ejercicio en espacios verdes podría ayudarte a aumentar tu motivación para hacer ejercicio en el futuro, en parte porque el ejercicio al aire libre puede ofrecer un buen cambio de ritmo respecto a los gimnasios y hacer que la actividad física sea más interesante y agradable.

Otras investigaciones arrojaron que los espacios verdes incluso pueden reducen el riesgo de diabetes tipo 2 y disminuir las probabilidades de parto prematuro. Así, por pocos o muchos beneficios, estar en contacto con la naturaleza es positivo.

Actividades que te harán bien en la salud al aire libre

El senderismo es una actividad muy versátil, ya que la mayoría de las personas pueden practicarla. Se basa en caminar por entornos naturales y existen rutas señalizadas con varios niveles de dificultad que lo hacen asequible para casi todo el mundo.

La bicicleta es uno de los deportes que incluso practicamos en la infancia sin ni siquiera pensar que era un ejercicio genial para articulaciones y músculos. Hacerlo al aire libre nos permite trabajar la musculación y la resistencia en distintos terrenos y disfrutar de la naturaleza y el aire puro.