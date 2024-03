Datos sobre el dengue: horarios de circulación, características y transmisión

En esa línea, es importante resaltar que pica generalmente a la mañana temprano y a la tardecita. Vive en las zonas urbanas, en las casas y en sus alrededores. El mosquito también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales. No solo habita en casas con patio.

2- ¿Cómo saber si es un mosquito del dengue?

El Aedes aegypti es un mosquito que suele medir menos de un centímetro de diámetro. Es de color negro o marrón y presenta rayas blancas distribuidas por el cuerpo y las patas. Vive de 25 a 30 días y para reconocerlo se debe prestar atención a las manchas blancas que lleva en su dorso y patas.

Pica generalmente a la mañana temprano y a la tardecita. Para que la hembra de mosquito deposite sus huevos, necesita agua estancada y un borde liso. Por eso, los huevos y larvas pueden estar en floreros, macetas, cubiertas de goma, platitos debajo de las macetas, entre otros objetos, que generalmente están a la sombra, detalló el funcionario.

placa dengue 1.jpg

3- ¿Dónde pica el mosquito del dengue?

El mosquito Aedes aegypti suele volar bajo, normalmente por debajo del medio metro, picando preferentemente los pies, tobillos y piernas.

4 - ¿El mosquito solo se cría en lugares con agua limpia?

No, ya que también los huevos y las larvas de mosquitos pueden estar en lugares con agua sucia. Históricamente se decía que el insecto se criaba en agua limpia.

Científicamente se ha demostrado que también el Aedes aegypti usa agua con materia orgánica y en recipientes muy sucios. Ese hallazgo significó que incluso los recipientes más descuidados pueden ser espacios que sirven como criaderos de mosquitos.

placa dengue 2.jpg

5- ¿Cómo se puede evitar a los mosquitos dentro de los hogares?

Se recomienda vaciar las regaderas luego de usarlas y guardarlas bajo techo para evitar que se llenen con agua de lluvia. También hay que vaciar las botellas que suelen ser utilizadas en los patios, balcones y jardines y almacenarlas boca abajo.

Se debe quitar el agua de los platos o recipientes que suelen colocarse debajo de las macetas, y eliminar la basura que pueda acumular agua de los patios, porque cualquier recipiente puede ser utilizado de criadero.

No se deben dejar gajos para que echen raíces en agua; utilizar en su lugar arena húmeda. Hay que cepillar los bebederos de las mascotas.

6- ¿Los mosquitos desaparecen con el frío?

Mediante información del Ministerio de Salud de la Nación, se supo que no. Las bajas temperaturas no terminan con el mosquito transmisor de estas enfermedades.

Pese a que durante los meses de frío los mosquitos adultos reducen su actividad, los mosquitos en una casa pueden conservar la temperatura de su interior. Solo a muy baja temperatura, los adultos y larvas se mueren. Pero los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno, hasta por un año.

placa dengue 3.jpg

7- ¿Cómo se transmite el dengue?

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad.

El contagio se produce principalmente por la picadura de las hembras mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

8- ¿Es necesario fumigar contra los mosquitos?

La fumigación no es efectiva para prevenir porque no mata las larvas, solo elimina al mosquito adulto, daña al ambiente y no detiene el ciclo de vida del mosquito.

La fumigación se realiza en el contexto de la realización de los estudios de foco programados ante casos positivos de estas enfermedades. El objetivo es tratar de disminuir la cantidad de mosquitos adultos infectados circulando.