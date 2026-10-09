Dislexia en Jujuy: por qué muchos niños llegan tarde al diagnóstico y cómo reconocer las señales

Durante una entrevista en Canal 4 de Jujuy, las especialistas Agustina Marro (MP 344) y Paula Russito Araya (MP 188) explicaron c uáles son las principales señales de alerta de la dislexia , qué mitos existen alrededor de esta condición y por qué es fundamental detectarla a tiempo.

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Las profesionales comenzaron la entrevista con una actividad práctica: les propusieron a los conductores leer una serie de palabras conocidas y otras inventadas, denominadas pseudopalabras. El ejercicio permitió mostrar cómo funciona el proceso lector y qué dificultades pueden experimentar las personas con dislexia.

Las especialistas explicaron que la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, que afecta principalmente la adquisición y automatización de la lectura y la escritura.

Una de sus principales características es la dificultad para relacionar las letras con sus sonidos, un proceso fundamental para aprender a leer.

En este sentido, señalaron que las personas con dislexia suelen necesitar un mayor esfuerzo para reconocer y decodificar palabras, lo que puede afectar tanto la fluidez lectora como la comprensión de los textos.

Esto ocurre porque gran parte de la atención se concentra en identificar las letras y sus sonidos, dejando menos recursos disponibles para comprender lo que se está leyendo.

Las señales de alerta que pueden detectar los padres

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los indicadores que las familias pueden observar durante los primeros años de aprendizaje.

Entre las principales señales se encuentran:

Dificultades para reconocer los sonidos de las letras y relacionarlos con su representación escrita.

Problemas para identificar rimas o realizar juegos con sonidos.

Lectura lenta, poco fluida o que requiere un esfuerzo excesivo.

Dificultades persistentes para reconocer palabras.

Rechazo o evitación de actividades que involucran letras, lectura o escritura.

Frustración frecuente frente a las tareas escolares relacionadas con la lectoescritura.

Las profesionales aclararon que estas señales no permiten establecer un diagnóstico por sí solas, pero pueden indicar la necesidad de realizar una evaluación especializada.

También destacaron que la dislexia debe diferenciarse de otras dificultades relacionadas con la visión, la audición o el lenguaje.

La dislexia no tiene relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo

Durante la entrevista, las especialistas buscaron derribar algunos de los mitos más frecuentes sobre esta condición.

Uno de ellos es creer que la dislexia consiste únicamente en confundir letras como la B y la D, o la P y la Q. Si bien pueden presentarse confusiones, estas no son suficientes para identificarla.

También desmintieron la idea de que los niños con dislexia tienen menor capacidad intelectual o presentan dificultades porque no se esfuerzan lo suficiente.

Las personas con dislexia pueden tener un desarrollo intelectual acorde con su edad y aprender los mismos contenidos que sus compañeros, aunque necesiten estrategias y herramientas diferentes.

¿La dislexia desaparece con el paso de los años?

Las especialistas explicaron que, debido a su origen neurobiológico, la dislexia es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida.

Esto no significa que las dificultades se mantengan siempre con la misma intensidad. Con intervenciones adecuadas, acompañamiento y estrategias específicas, es posible mejorar significativamente las habilidades lectoras y desarrollar herramientas para compensar las dificultades.

Por ese motivo, insistieron en la importancia de identificarla durante la infancia, cuando las intervenciones tempranas pueden favorecer el aprendizaje.

El trabajo conjunto entre profesionales, docentes y familias resulta fundamental para acompañar a los estudiantes y evitar que las dificultades se profundicen.

El impacto emocional de recibir un diagnóstico tardío

Otro de los aspectos destacados fue el efecto emocional que puede generar la dislexia cuando no se reconoce a tiempo.

Las profesionales explicaron que muchos niños atraviesan experiencias de frustración, inseguridad y baja autoestima al enfrentarse constantemente con actividades que les resultan más difíciles que a sus compañeros.

En algunos casos, estas situaciones llevan a interpretar erróneamente sus dificultades como falta de capacidad o de voluntad.

"El impacto emocional realmente a veces es mucho más grande que el impacto académico" "El impacto emocional realmente a veces es mucho más grande que el impacto académico"

De hecho, comentaron que cuando reciben en sus consultorios a niños con diagnósticos tardíos, muchas veces necesitan trabajar primero sobre el aspecto emocional antes de abordar específicamente las dificultades de lectura y escritura.

"No es que no pueden, no pueden de esa manera, pero de otra manera y dándole otras herramientas, ellos pueden igual que todos los otros" "No es que no pueden, no pueden de esa manera, pero de otra manera y dándole otras herramientas, ellos pueden igual que todos los otros"

Finalmente, las especialistas hicieron hincapié en que la detección temprana, la evaluación profesional y el acompañamiento adecuado permiten mejorar la experiencia educativa de los niños con dislexia.

Reconocer las señales y evitar las etiquetas es uno de los primeros pasos para garantizar que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades y aprender de acuerdo con sus necesidades.