viernes 09 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2026 - 12:23
Salud.

Dislexia en Jujuy: por qué muchos niños llegan tarde al diagnóstico y cómo reconocer las señales

Las especialistas Agustina Marro y Paula Russito Araya explicaron cómo identificar la dislexia y por qué es importante actuar a tiempo

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Dislexia en Jujuy: por qué muchos niños llegan tarde al diagnóstico y cómo reconocer las señales

Dislexia en Jujuy: por qué muchos niños llegan tarde al diagnóstico y cómo reconocer las señales

Lee además
dislexia y autoestima: los datos en argentina de un trastorno hereditario audio
Podcast.

Dislexia y autoestima: los datos en Argentina de un trastorno hereditario
Pampita: “Tengo dislexia y mis hijos también porque es una condición hereditaria”.
Espectáculos.

Pampita: "Soy disléxica, daltónica y tengo déficit de atención"

Las profesionales comenzaron la entrevista con una actividad práctica: les propusieron a los conductores leer una serie de palabras conocidas y otras inventadas, denominadas pseudopalabras. El ejercicio permitió mostrar cómo funciona el proceso lector y qué dificultades pueden experimentar las personas con dislexia.

Una de sus principales características es la dificultad para relacionar las letras con sus sonidos, un proceso fundamental para aprender a leer.

En este sentido, señalaron que las personas con dislexia suelen necesitar un mayor esfuerzo para reconocer y decodificar palabras, lo que puede afectar tanto la fluidez lectora como la comprensión de los textos.

Esto ocurre porque gran parte de la atención se concentra en identificar las letras y sus sonidos, dejando menos recursos disponibles para comprender lo que se está leyendo.

Las señales de alerta que pueden detectar los padres

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los indicadores que las familias pueden observar durante los primeros años de aprendizaje.

Entre las principales señales se encuentran:

  • Dificultades para reconocer los sonidos de las letras y relacionarlos con su representación escrita.

  • Problemas para identificar rimas o realizar juegos con sonidos.

  • Lectura lenta, poco fluida o que requiere un esfuerzo excesivo.

  • Dificultades persistentes para reconocer palabras.

  • Rechazo o evitación de actividades que involucran letras, lectura o escritura.

  • Frustración frecuente frente a las tareas escolares relacionadas con la lectoescritura.

Las profesionales aclararon que estas señales no permiten establecer un diagnóstico por sí solas, pero pueden indicar la necesidad de realizar una evaluación especializada.

También destacaron que la dislexia debe diferenciarse de otras dificultades relacionadas con la visión, la audición o el lenguaje.

La dislexia no tiene relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo

Durante la entrevista, las especialistas buscaron derribar algunos de los mitos más frecuentes sobre esta condición.

Uno de ellos es creer que la dislexia consiste únicamente en confundir letras como la B y la D, o la P y la Q. Si bien pueden presentarse confusiones, estas no son suficientes para identificarla.

También desmintieron la idea de que los niños con dislexia tienen menor capacidad intelectual o presentan dificultades porque no se esfuerzan lo suficiente.

Las personas con dislexia pueden tener un desarrollo intelectual acorde con su edad y aprender los mismos contenidos que sus compañeros, aunque necesiten estrategias y herramientas diferentes.

¿La dislexia desaparece con el paso de los años?

Las especialistas explicaron que, debido a su origen neurobiológico, la dislexia es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida.

Esto no significa que las dificultades se mantengan siempre con la misma intensidad. Con intervenciones adecuadas, acompañamiento y estrategias específicas, es posible mejorar significativamente las habilidades lectoras y desarrollar herramientas para compensar las dificultades.

Por ese motivo, insistieron en la importancia de identificarla durante la infancia, cuando las intervenciones tempranas pueden favorecer el aprendizaje.

El trabajo conjunto entre profesionales, docentes y familias resulta fundamental para acompañar a los estudiantes y evitar que las dificultades se profundicen.

El impacto emocional de recibir un diagnóstico tardío

Otro de los aspectos destacados fue el efecto emocional que puede generar la dislexia cuando no se reconoce a tiempo.

Las profesionales explicaron que muchos niños atraviesan experiencias de frustración, inseguridad y baja autoestima al enfrentarse constantemente con actividades que les resultan más difíciles que a sus compañeros.

En algunos casos, estas situaciones llevan a interpretar erróneamente sus dificultades como falta de capacidad o de voluntad.

"El impacto emocional realmente a veces es mucho más grande que el impacto académico" "El impacto emocional realmente a veces es mucho más grande que el impacto académico"

De hecho, comentaron que cuando reciben en sus consultorios a niños con diagnósticos tardíos, muchas veces necesitan trabajar primero sobre el aspecto emocional antes de abordar específicamente las dificultades de lectura y escritura.

"No es que no pueden, no pueden de esa manera, pero de otra manera y dándole otras herramientas, ellos pueden igual que todos los otros" "No es que no pueden, no pueden de esa manera, pero de otra manera y dándole otras herramientas, ellos pueden igual que todos los otros"

Finalmente, las especialistas hicieron hincapié en que la detección temprana, la evaluación profesional y el acompañamiento adecuado permiten mejorar la experiencia educativa de los niños con dislexia.

Reconocer las señales y evitar las etiquetas es uno de los primeros pasos para garantizar que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades y aprender de acuerdo con sus necesidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dislexia y autoestima: los datos en Argentina de un trastorno hereditario

Pampita: "Soy disléxica, daltónica y tengo déficit de atención"

El error frecuente que afecta la salud bucal de los niños en Jujuy

Alerta en Palpalá: crecen las consultas por consumo problemáticos en niños y adolescentes

Día Mundial del Huevo: ¿Cuáles son sus beneficios y cómo sumarlo a la dieta?

Lo que se lee ahora
el cancer de mama es la enfermedad maligna mas frecuente en jujuy, aseguro un oncologo jujeno video
Salud.

"El cáncer de mama es la enfermedad maligna más frecuente en Jujuy", aseguró un oncólogo jujeño

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matrimonio y Unión Convivencial tienen diferencias legales video
Sociedad.

Matrimonio o Unión Convivencial: qué derechos cambian ante la ley

Alertapor los squishies en Jujuy video
Prevención.

Alerta por los squishies en Jujuy: refuerzan los controles y piden denunciar su venta

Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA).
Jujuy.

El Niño en San Salvador de Jujuy: "Emergencias habrá, el desafío es mitigarlas", dijo Gastón Millón

Las familias van a la escuela (imagen archivo).
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: este viernes se realiza "Las familias van a la escuela"

Sol Agustina Carruiega Zacarías de 18 años apareció en Jujuy.
País.

Era intensamente buscada en Chaco y la encontraron en Jujuy: qué se sabe de la joven de 18 años

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel