Día Mundial del Huevo: ¿Cuáles son sus beneficios y cómo sumarlo a la dieta?

Una vez al año, la celebración del Día Mundial del Huevo pone el foco en los beneficios alimenticios de un alimento habitual en la mayoría de las casas. Durante mucho tiempo, distintas pautas de salud aconsejaron reducir su ingesta debido a la cantidad de colesterol que contiene. No obstante, los avances científicos modificaron esa visión.

Numerosas recomendaciones alimentarias vigentes indican que la ingesta frecuente de huevos no aumenta las probabilidades de desarrollar problemas cardiovasculares en individuos saludables. La explicación radica en que el colesterol que se incorpora mediante la comida tiene una incidencia limitada sobre la cantidad de esta sustancia que circula por el torrente sanguíneo .

El huevo es un alimento de bajo costo , fácil de conseguir y que no requiere grandes esfuerzos para cocinarlo. Una de sus principales cualidades es su contenido de proteínas de alta calidad , presentes tanto en la clara como en la yema .

Además, reúne la totalidad de los aminoácidos esenciales , entre ellos la leucina , fundamental para conservar y recuperar el tejido muscular . Esta propiedad cobra mayor importancia después de los 50 años , etapa en la que resulta necesario repartir el consumo de proteínas a lo largo de la jornada para ayudar a mantener la masa muscular .

El efecto saciante del huevo puede contribuir a disminuir las ganas de comer entre horas de manera repetida. Una investigación difundida en 2005 por el Journal of the American College of Nutrition observó que las personas con sobrepeso que eligieron este alimento para desayunar, en vez de un panecillo con idéntico aporte calórico, consumieron menos comida durante el resto del día.

Este efecto se explica por la acción de las proteínas, que estimulan los mecanismos biológicos relacionados con la sensación de estar satisfecho y hacen que el estómago tarde más en vaciarse. De esta manera, es posible llegar a la siguiente comida principal con un nivel de hambre más moderado.

En comparación con los productos ultraprocesados que suelen consumirse entre comidas, el huevo presenta beneficios diferenciales. Las galletitas y los snacks envasados pueden elevar rápidamente la glucosa en sangre y provocar luego un descenso pronunciado, lo que favorece la reaparición del apetito. En cambio, su escasa cantidad de azúcar permite que el huevo proporcione energía de manera más sostenida.

Cómo incorporar el huevo a una alimentación saludable

Al tratarse de un alimento que no requiere procesos industriales para su elaboración, el huevo constituye una alternativa frente a los aperitivos habituales. Para tenerlo listo y facilitar su incorporación a la dieta, los especialistas aconsejan hervir seis unidades durante diez minutos, pasarlas por agua fría y guardarlas sin quitarles la cáscara dentro de la heladera, donde pueden mantenerse en buenas condiciones hasta por siete días.

A la hora de armar una merienda nutritiva, puede acompañarse con una rebanada de pan integral, vegetales frescos o una fruta. Incorporar ingredientes ricos en fibra, como zanahoria cortada en tiras o tomates, ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Además, elegir la cocción en agua en lugar de la fritura permite prescindir de las grasas adicionales que aporta este último método.

De todos modos, estos datos tienen una finalidad meramente informativa. Quienes registren niveles elevados de colesterol, convivan con patologías crónicas o necesiten determinar qué cantidad de huevos se ajusta mejor a sus necesidades alimentarias deben acudir a un profesional de la salud para recibir orientación personalizada.

De esta manera, el huevo se presenta como un alimento práctico y adaptable, que puede contribuir a una alimentación de mayor calidad cuando surge el apetito durante la tarde y se buscan alternativas que sean fáciles de preparar, aporten nutrientes y permitan resolver rápidamente qué comer.