sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 11:18
Salud.

El motivo por el que se tiene la nariz tapada en la noche, según un experto: ¿Cómo aliviarla?

Expertos de la Cleveland Clinic explican las causas de que tengas la nariz tapada y te recomiendan hábitos y medidas para mejorar el sueño.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nariz tapada durante la noche: las causas ocultas de la congestión nasal y cómo aliviarla, según expertos. &nbsp;

Levantarse durante la noche con la nariz tapada es una situación común que puede afectar tanto el descanso de la noche como la salud general. Según la Cleveland Clinic, existen motivos concretos que explican la congestión nasal al dormir y recomendaciones médicas para aliviarla eficazmente.

Aunque muchas personas perciben la molestia sobre todo al ir a la cama, los factores que la provocan suelen estar presentes durante toda la jornada y se agravan en el ambiente del dormitorio.

La congestión nasal nocturna afecta la calidad del sueño y el bienestar general, según expertos de Cleveland Clinic.

Según Josué Limage, especialista en medicina familiar de Cleveland Clinic, la obstrucción nasal durante la noche generalmente se produce por una mezcla de alergias, reflujo gástrico, acción de la gravedad e inflamación de los senos paranasales. El médico señala: “Es bastante común que la gente se sienta más congestionada por la noche”.

Factores que agravan la congestión nasal durante la noche

El reflujo gástrico es una causa menos evidente pero significativa de la congestión nocturna. Según Limage, al acostarse, el contenido estomacal y sus ácidos pueden ascender por el esófago, generando síntomas como ardor y digestión difícil. Estos ácidos irritan la garganta y los senos paranasales, provocando inflamación y un aumento de la producción de moco, factores que agravan la obstrucción nasal durante la noche.

El reflujo ácido irrita la garganta y los senos paranasales, lo que incrementa la congestión nasal nocturna.

Por otra parte, los alérgenos presentes en el hogar —como polvo, caspa de animales, moho y otras partículas suspendidas en el aire— pueden activar o intensificar las reacciones alérgicas mientras se duerme. Además, aquellos que se adhieren a la piel o al cabello a lo largo del día siguen estimulando el sistema inmunológico durante el sueño, incrementando la secreción de mucosidad y favoreciendo la obstrucción nasal.

La gravedad también juega un papel importante. Durante las horas de vigilia, el cuerpo facilita la eliminación de moco de las fosas nasales gracias a la deglución y la postura erguida. Al recostarse, esta ayuda natural desaparece y el moco tiende a acumularse en los senos paranasales, aumentando la sensación de congestión nasal.

Alérgenos como polvo, caspa de mascotas y moho intensifican la congestión nasal al dormir.

Asimismo, la inflamación de los senos paranasales —provocada por infecciones virales, resfriados, pólipos nasales, desviaciones del tabique o sinusitis crónica— puede intensificar la obstrucción. Cuando la cantidad de moco es elevada, las vías respiratorias se bloquean, y quienes presentan estas condiciones suelen notar que los síntomas empeoran al acostarse, ya que el drenaje nasal se vuelve más difícil.

Trucos para aliviar la congestión nasal nocturna

La Cleveland Clinic sugiere varias estrategias prácticas que pueden aliviar la congestión nocturna. Mantener a las mascotas fuera del dormitorio disminuye el contacto con pelo y caspa, mientras que lavar las sábanas semanalmente ayuda a eliminar alérgenos y microorganismos acumulados.

Cambiar sábanas semanalmente y mantener a las mascotas fuera del dormitorio reduce la exposición a alérgenos.

Tomar una ducha antes de acostarse y cambiarse de ropa contribuye a retirar los alérgenos que se adhieren al cuerpo durante el día. El uso de un spray nasal con solución salina facilita la eliminación de moco, y mantener un humidificador en la habitación previene la sequedad del aire, que puede intensificar la congestión. Además, mantener una buena hidratación favorece el drenaje natural de las vías nasales.

En cuanto a la posición al dormir, levantar ligeramente la cabeza y los hombros favorece el drenaje de mucosidad. Acostarse sobre el lado izquierdo en lugar del derecho puede reducir el reflujo de ácido hacia el esófago, algo particularmente útil para quienes padecen reflujo gástrico nocturno.

Practicar técnicas de relajación son recomendaciones para dormir mejor.

Para los síntomas relacionados con alergias, los antihistamínicos o sprays nasales de libre acceso suelen ofrecer un alivio efectivo. La Cleveland Clinic subraya que, si estas medidas no resultan suficientes, es importante acudir a un profesional de la salud.

El médico podrá investigar posibles causas subyacentes, como pólipos nasales o desviaciones del tabique, y definir el tratamiento farmacológico más apropiado, especialmente cuando el reflujo ácido es un factor que contribuye a la congestión.

