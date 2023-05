¿Existen alimentos que se pueden comer estando vencidos?

La duración de un alimento se refiere al tiempo que transcurre desde que fue elaborado hasta su deterioro , y todos en algún momento hemos sentido esa incertidumbre de si podemos consumir ese yogur o esas patatas fritas que ya expiraron. Aunque en la mayoría de los casos no se aconseja hacerlo, hay algunas excepciones.

La fecha de caducidad es la fecha a partir de la cual el producto no es adecuado para el consumo y se debe desechar. Se puede consumir el producto hasta el mismo día en que aparece la fecha de caducidad. Después de esa fecha, el producto no debe ser vendido ni consumido debido a la pérdida de su calidad microbiológica.

Alimentos que podés comer aunque estén caducados

A diferencia de otros productos, el aceite de oliva no caduca. Sin embargo, con el tiempo puede comenzar a perder sus propiedades. No obstante, esto no significa que el aceite sea nocivo después de su fecha de caducidad. Es ideal para aderezar ensaladas o para la limpieza del hogar.

La miel y la mermelada también pueden consumirse después de su fecha de vencimiento gracias a la cantidad de azúcares que contienen. No hay necesidad de preocuparse si se vuelven más espesas con el tiempo.

Si eres un amante de las papas fritas, puedes disfrutarlas de nuevo usando el microondas. Es importante conservarlas en un lugar adecuado, como el refrigerador.

El yogur, el pan de molde, las galletas, las pastas y las salsas en sobre también se pueden consumir si se observa que no tienen moho. Sin embargo, es importante tener en cuenta su apariencia antes de consumirlos. Si se percibe algún cambio, es mejor desecharlos.