"La adolescencia es una etapa crítica para la salud mental"

Yécora explica que, si tomamos desde el nacimiento hasta los 19 años existen "dos etapas claves y críticas": "Desde el nacimiento hasta los primeros 5 años es una etapa clave en cuanto a un montón de actividades neuromotrices, vinculares, afectivas. Y después, desde los 10 hasta los 19, donde se produce la post-sinapsis, que es como si se podara un árbol que tiene muchas ramas para que sea más organizado, con menos ramas pero más organizado".

Es en esa post-sinapsis, detalla el especialista, donde inician ciertas enfermedades de salud mental en personas que son vulnerables a ellas. "Entonces es importante desde el punto de vista del neurodesarrollo, pero también desde lo afectivo y lo social porque también son etapas donde suceden muchas cosas, tanto buenas como malas, por primera vez - como el primer amor, el primer desamor, etc. -. Y todo esto lleva a una etapa de la adolescencia que es compleja y donde la impulsividad y la toma de decisiones sin razonamiento muchas veces llevan a decisiones erradas".

AGUSTIN YECORA - TODOJUJUY.mp4

La atención de salud mental de adolescentes

Yécora comenta que, tanto en el país como en la región, son pocos los profesionales que se orientan a la temática infanto juvenil y, en ese marco, es que considera que la formación para tratar a estos pacientes "debe dejar de ser una subespecialidad para ser un problema de salud pública si entendemos a la salud mental generalista porque la detección temprana y oportuna disminuye mucho las secuelas".

En ese sentido, destaca que en el tercer año de residencias en salud mental los profesionales trabajan con la temática infanto juvenil, lo que los puede ayudar a atender el 80% de los casos. Así, los pocos psicólogos y psiquiatras especializados no se sobrecargan.

Por otro lado, remarca que hay un vuelco hacia la atención en el sector público debido a motivos económicos - por lo caros que son los tratamientos y medicamentos - y, además, porque no hay tanta oferta. "Esto satura a los profesionales porque termina generando que se atiende al que demanda y no al más grave, que es el que no viene a la consulta, el que peor está y hay que salir a buscarlo".

En ese contexto, recuerda que es necesario "abrir el juego para que la comunidad pueda hablar de ciertos temas". "Sobre todo de suicidio, porque hay un mito de que al hablar del tema se lo genera y en realidad es todo lo contrario: hay muchas personas que se sienten solas, que sienten vergüenza, siente el autoestigma, que es peor que el estigma, que es cuando creen que son locos, peligrosos, etc. y por lo tanto no demandan una consulta o la demandan tarde; y esa tardanza va disminuyendo la posibilidad de ayuda", concluye.