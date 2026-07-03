La dieta y el cerebro: un estudio revela su impacto en el riesgo de demencia

Las investigaciones sobre cómo prevenir la demencia siguen aportando evidencia sobre el rol que tienen los hábitos diarios en la salud del cerebro . De acuerdo con un estudio reciente , mantener una alimentación con efecto antiinflamatorio podría disminuir hasta en un 29% la probabilidad de desarrollar esta patología.

Estos resultados, según marcan expertos, se da también en personas con biomarcadores vinculados al Alzheimer . El resultado del trabajo científico subraya el peso que tienen la alimentación y los hábitos de vida en la prevención de un trastorno que afecta a cerca del 10% de los adultos mayores en Estados Unidos.

La investigación, desarrollada dentro del Estudio Nacional Sueco sobre Envejecimiento y Cuidados en Kungsholmen , analizó a 1.865 personas mayores que no presentaban diagnóstico previo de demencia . A lo largo de un seguimiento de hasta 15 años , los especialistas monitorearon su evolución clínica y sus patrones de alimentación .

Los datos obtenidos evidenciaron una relación significativa entre seguir patrones alimentarios con baja carga inflamatoria y una reducción del riesgo de desarrollar demencia, incluso en individuos que ya mostraban alteraciones cerebrales asociadas a esta enfermedad.

Evidencia y contexto científico

La demencia constituye uno de los principales problemas de salud pública a escala mundial. Diversos estudios han destacado que tanto la predisposición genética como los hábitos de vida influyen en su desarrollo y aparición. En este marco, la nueva investigación suma pruebas que sugieren que la dieta puede influir en el organismo incluso cuando ya aparecen indicadores biológicos iniciales de la patología.

De las 1.865 personas incluidas en el seguimiento, 240 fueron diagnosticadas con demencia a lo largo del estudio. Al revisar los datos de alimentación, los investigadores detectaron que aquellos con una dieta de menor potencial inflamatorio presentaban una disminución de hasta el 29% en la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

La relación observada se mantuvo incluso en individuos con niveles elevados de biomarcadores, como la presencia de proteínas amiloides o indicios de inflamación en el cerebro, factores que suelen estar asociados a las fases previas del Alzheimer.

De acuerdo con la investigadora principal, Anja Mrhar, del Instituto Karolinska de Suecia, “estos hallazgos refuerzan la importancia de las estrategias dietéticas específicas para la prevención de la demencia, no solo para la población general, sino también para las personas que ya presentan un riesgo elevado”.

La experta plantea que la alimentación podría funcionar como un factor de protección complementario, incluso en contextos donde existe una mayor predisposición biológica a desarrollar la enfermedad.

Por qué la dieta puede influir en el riesgo de demencia

Se trata de un estudio observacional, por lo que no establece una causalidad directa, aunque sí detecta una asociación sólida entre un patrón alimentario con baja carga inflamatoria y una menor frecuencia de casos de demencia.

La Dra. Amalia Peterson, neuróloga especializada en conducta y profesora adjunta de neurología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, señaló en diálogo con la revista Prevention que los mecanismos mediante los cuales la alimentación impacta en el riesgo de demencia podrían diferir según el nivel de afectación por la enfermedad de Alzheimer presente en el cerebro.

Por otra parte, la inflamación crónica ha sido asociada a procesos de deterioro del sistema nervioso. En ese sentido, la Dra. Liron Sinvani, geriatra y directora de investigación e innovación del Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable, explicó que cuando se incorporan alimentos proinflamatorios —como carnes procesadas, azúcares refinados y productos ultraprocesados— se elevan las concentraciones de moléculas inflamatorias en el torrente sanguíneo.

Este proceso puede repercutir en el cerebro al estimular la activación de células inmunitarias y de sostén, lo que a su vez contribuye al deterioro de las neuronas y a la formación de placas vinculadas al Alzheimer.

La especialista añadió que una alimentación con efecto antiinflamatorio contribuye a moderar ese mecanismo, debido a su alto contenido de verduras, frutas, cereales integrales, pescado, frutos secos y aceite de oliva, alimentos que aportan antioxidantes y compuestos nutritivos asociados a la protección de la función cerebral.

Cómo es la dieta asociada a menor riesgo

La investigación evaluó tres modelos de alimentación: la dieta mediterránea, una pauta de alimentación saludable en términos generales y el grado de potencial inflamatorio de la dieta.

Aunque los tres patrones se asociaron con una reducción del riesgo de demencia, el vínculo más sólido y constante se observó en quienes seguían dietas con menor carga inflamatoria, en particular entre participantes que presentaban niveles elevados de biomarcadores.

De acuerdo con Mrhar, el patrón alimentario con menor capacidad inflamatoria fue el que presentó las asociaciones más estables en individuos con biomarcadores elevados. Estos hallazgos refuerzan la línea de estudios anteriores que destacan a la dieta mediterránea y a otros enfoques antiinflamatorios como posibles factores protectores frente al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Estas pautas alimentarias se caracterizan por dar prioridad a alimentos frescos, integrales y con bajo grado de procesamiento industrial, además de incorporar de forma habitual el aceite de oliva y promover el consumo regular de pescado y frutos secos.

“Este estudio demuestra que, incluso entre las personas que ya presentan signos biológicos de la enfermedad de Alzheimer en la sangre, seguir una dieta con menor potencial inflamatorio se asoció con una reducción de hasta un 29% en el riesgo de demencia”, concluyó Sinvani en declaraciones recogidas por la revista Prevention.

El progreso de la investigación indica que, si bien la genética y los factores biológicos tienen un peso importante en la aparición de la demencia, los hábitos cotidianos —especialmente la dieta— pueden funcionar como herramientas concretas para reducir el riesgo y favorecer una mejor calidad de vida en la vejez.