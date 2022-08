La mitad de las muertes por cáncer están liadas a factores prevenibles

El alcohol, el cigarrillo y el sobrepeso son los principales agentes desencadenantes en el 44% del cáncer y las enfermedades fatales a nivel mundial, según un amplio estudio publicado en The Lancet.

A nivel mundial, casi la mitad de las muertes por cáncer pueden atribuirse a factores de riesgo prevenibles, incluidos los tres riesgos principales: fumar, beber demasiado alcohol o tener un índice de masa corporal alto, según el estudio de The Lancet.

La investigación, publicada el jueves pasado en la revista The Lancet, encuentra que el 44,4% de todas las muertes por cáncer y el 42% de los años saludables perdidos podrían atribuirse a factores de riesgo prevenibles en 2019.

Este estudio representa el esfuerzo más grande hasta la fecha para determinar la carga global de cáncer atribuible a los factores de riesgo, y contribuye a un creciente cuerpo de evidencia destinado a estimar la carga atribuible al riesgo para cánceres específicos a nivel nacional, internacional y a nivel mundial, escribieron en el estudio el Dr. Chris Murray, director del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, y sus colegas.

El documento, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, analizó la relación entre los factores de riesgo y el cáncer, la segunda causa de muerte en todo el mundo, utilizando datos del proyecto Global Burden of Disease del Institute for Health Metrics and Evaluation.

El proyecto recopila y analiza datos globales sobre muertes y discapacidad. Murray y sus colegas se concentraron en las muertes por cáncer y discapacidad entre 2010 y 2019 en 204 países, examinando 23 tipos de cáncer y 34 factores de riesgo.

Los datos también mostraron que las muertes por cáncer atribuibles a factores de riesgo están en aumento, aumentando en todo el mundo un 20,4% entre 2010 y 2019. A nivel mundial, en 2019, las cinco regiones líderes en términos de tasas de muerte atribuibles a factores de riesgo fueron Europa central, América, sur de América Latina y Europa occidental.

Estos hallazgos destacan que una proporción sustancial de la carga del cáncer a nivel mundial tiene potencial para la prevención a través de intervenciones destinadas a reducir la exposición a factores de riesgo de cáncer conocidos, pero también que una gran proporción de la carga del cáncer podría no ser evitable mediante el control de los factores de riesgo actualmente estimados.

El nuevo estudio “delinea claramente” la importancia de la prevención primaria del cáncer y “el creciente número de cánceres relacionados con la obesidad exige claramente nuestra atención”, escribió en un correo electrónico a CNN el Dr. William Dahut, director científico de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, que no participó en el nuevo estudio.

Los factores de riesgo del cáncer

Un estudio separado, publicado a principios de este mes en el International Journal of Cancer, encontró que la proporción estimada de muertes por cáncer en 2019 atribuibles al tabaquismo en adultos de 25 a 79 años osciló entre el 16,5 % en Utah y el 37,8 % en Kentucky.

Los cánceres asociados con el tabaquismo incluyen con mayor frecuencia los cánceres de pulmón, bronquios y otros cánceres del tracto aerodigestivo, como el de garganta y el de esófago.

La principal causa de muerte por cáncer atribuible al riesgo tanto para mujeres como para hombres en todo el mundo fue el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Estos representan el 36,9% de todas las muertes por cáncer atribuibles a factores de riesgo.

Le siguieron el cáncer de cuello uterino (17,9%), el cáncer de colon y recto (15,8%) y el cáncer de mama (11%) en mujeres. En los hombres, fue el cáncer de colon y recto (13,3%), cáncer de esófago (9,7%) y cáncer de estómago (6,6%).

Finalmente, la detección del cáncer es particularmente importante en aquellos con mayor riesgo a medida que avanzamos hacia un mundo donde la detección se basa en la precisión y es adaptable.

La pobreza influye en los entornos en los que vive la gente, y esos entornos dan forma a las decisiones de estilo de vida que las personas pueden tomar. La acción para prevenir el cáncer requiere un esfuerzo concertado dentro y fuera del sector de la salud.