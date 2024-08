Las 6 posturas de yoga que te salvarán si pasas mucho tiempo sentado

Las nuevas fórmulas de trabajo son todo un reto, se vio reflejado en la reducción del tiempo que dedicamos a la actividad física al no tener que desplazarnos al lugar de trabajo o realizar cualquier esfuerzo relacionado con reuniones en diferentes áreas de la oficina, visitas a los clientes, desplazamiento por diferentes trámites. Y si sumamos la dependencia al celular esta de por sí no ayuda a tener una buena postura.

La primera se denomina "luna creciente", una de las que utilizan los instructores para principiantes en estas prácticas.

1. POSE DE LUNA CRECIENTE pic.twitter.com/HdDqtATLWf — MentalidadFeroz (@MentalidadFeroz) August 19, 2024

La segunda, "perro hacia abajo", ejemplificando a cómo hacen estos animales cuando se estiran.

2. POSTURA DEL PERRO HACIA ABAJO pic.twitter.com/7FKIUd63qJ — MentalidadFeroz (@MentalidadFeroz) August 19, 2024

En tercer lugar, el "estiramiento gato bueno gato malo", una postura muy conocida en yoga donde se utiliza también la respiración.

3 POSTURA DE LA VACA DEL GATO pic.twitter.com/c7AAtwvF3V — MentalidadFeroz (@MentalidadFeroz) August 19, 2024

La cuarta postura que nos ayudará a sentirnos mejor se denomina "la cobra", en posición prono.

El quinto se trata del "giro supino" , donde vas a sentir alivio en tu cadera, los lumbares, y músculos del glúteo.

Y por último la "pose infantil" , un ejercicio que los niños realizan mucho de manera natural cuando son pequeños.

Los beneficios del yoga y la corrección de la postura

Sin duda, la práctica de yoga puede ayudarnos a corregir nuestra postura. “Estas malas posturas hacen que se cree mucha tensión, sobre todo en la zona de los hombros y el pecho, haciendo que respiremos peor, que respiremos más desde la zona superior de los pulmones y no llevemos oxígeno al resto de nuestro cuerpo. A través del yoga no solo practicamos posturas de desbloqueo de hombros, de apertura de caderas (tienden a estar bloqueadas, quizás una suele estar más en tensión que otra) o de extensión, sino también técnicas de reparación o slow down, pranayamas o meditaciones para llenarnos de energía”, relata Lucía Liencres la fundadora THECLASSyoga.com, el primer estudio de yoga online en español.

Sus beneficios no son pura y exclusivamente físicos, el yoga nos ayuda también a desconectar la mente después de una larga jornada laboral y conectarnos con nosotros mismos.

