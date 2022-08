Hay muchas mujeres que en algún momento de su vida deciden ser madres tengan o no un compañero.

Decisiones Hay muchas mujeres que en algún momento de su vida deciden ser madres tengan o no un compañero. Twitter

Las mujeres de 40 años eligen postergar la llegada del primer hijo

Las mujeres lograron que en el imaginario social la maternidad sea percibida cada vez más como un deseo y no como un mandato y el avance de la ciencia permite que el famoso reloj biológico no se detenga cuando el cuerpo establece que ya no se puede lograr un embarazo de manera natural.