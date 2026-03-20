Más de 4500 casos al año de cáncer de cuello de útero y HPV en Argentina

Hace 104 años LALCEC trabaja en promover la prevención y la detección temprana de cáncer. Durante marzo, en el marco del Día Internacional de Concientización sobre el VPH y del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, refuerza su compromiso con acciones especiales de educación y concientización dirigidas a la comunidad.

Como parte de esta iniciativa, Centro Médico LALCEC realizará una charla abierta y gratuita a la comunidad sobre HPV y Prevención de cáncer de cuello de útero, que se llevará a cabo el lunes 30 de marzo.

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV), se presenta tanto en mujeres como en hombres. Se trata de una afección tratable que puede derivar en Cáncer de Cuello Uterino, el tercer tipo de tumor más diagnosticado en mujeres en Argentina y que afecta a 4500 mujeres cada año causando el fallecimiento de más de 2300.

“La prevención siempre es el mayor aliado para evitar el cáncer y/o llegar a un diagnóstico temprano, lo cual supondrá el inicio del tratamiento en fases iniciales. Prevenir es visitar al médico, hacernos los estudios de rutina, saber por ejemplo que el VPH puede prevenirse y debe tratarse. Sin dudas, en este sentido el acceso a información relevante es imprescindible” aseguró el Dr. Carlos Silva, director médico y coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de LALCEC.

El VPH es un virus de fácil transmisión y más común de lo que se cree. Se estima que 4 de cada 5 personas podrían llegar a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento. Por eso es importante el correcto uso del preservativo, que reduce el riesgo de transmisión, aunque no lo elimina totalmente ya que puede alojarse en puntos de la zona genital-anal que no quedan protegidos.

“Existen unos 200 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan las zonas genital y anal. Se pueden clasificar en bajo y alto riesgo oncogénico. En el primer caso, se asocia con lesiones benignas como verrugas; en el segundo con lesiones que pueden evolucionar hasta resultar en un cáncer. El más frecuente es el de cuello de útero en la mujer; aunque también puede evolucionar en otros tipos de cáncer como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos”, explicó el Dr. Silva.

Para prevenirlo, en el caso de las mujeres se recomienda la realización de un estudio de Papanicolau (PAP), que es una manera sencilla y efectiva de prevenir el cáncer cérvicouterino. En general, el estudio se realiza con un intervalo anual. Si se obtienen dos citologías consecutivas con resultado negativo, el control puede espaciarse cada 3 años, según la indicación médica. Por otra parte, también puede realizarse el Test de VPH, que posibilita detectar la presencia de ADN de VPH de “alto riesgo oncogénico” en las células del cuello del útero. Esto permite la posibilidad de controlar el posible desarrollo de lesiones.

La principal forma de prevención del HPV es a través de la vacunación, que está indicada e incluida en el calendario oficial a partir de los 11 años (o también desde los 9 años), con un esquema de 2 dosis en menores de 15 años (0-6 meses). A partir de los 15 años se debe emplear un esquema de 3 dosis (0-2-6 meses), con catch-up hasta los 18 años. No hay distinción de género en la indicación de la vacuna.

Actividad abierta a la comunidad

Como parte de esta iniciativa, el Centro Médico LALCEC realizará una charla abierta y gratuita a la comunidad sobre HPV y prevención del cáncer de cuello de útero, que se llevará a cabo el lunes 30 de marzo en la sede del Centro Médico LALCEC ubicada en Palermo (CABA).

Durante la actividad, a cargo de los profesionales Jennifer Macfarlane y Ricardo Caruso, del servicio de Ginecología del Centro Médico LALCEC, , se abordará qué es el cáncer de cuello uterino, cuáles son sus factores de riesgo, cómo se transmite el HPV y cuáles son las herramientas de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como los estudios recomendados para su detección temprana.

La actividad está dirigida a todas las personas que deseen informarse y resolver dudas sobre esta temática.