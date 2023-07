Pantallas: se notó un abuso de casos de miopía en niños Uso de pantallas

"Cuando los niños están expuestos a las pantallas no están fortaleciendo las estructuras cerebrales por lo que cuando llegan a los 2 años –donde se esperan que digan 50 palabras- no las están diciendo".

A causa de este proceso, se puede referir a las razones por las que un niño no habla bien, no se entiende lo que dice, o habla lento. "Como no estimulamos estas zonas los niños no están llegando a lo esperado y tenemos una epidemia de retraso en el desarrollo del lenguaje", agregó Castro Fumero.

Vacaciones de invierno: la importancia del cara a cara

Considerando el inicio de las vacaciones de invierno en Argentina, la neuropsicóloga pediátrica destacó que el cara a cara es necesario para los niños. "Entiendo que es difícil la crianza y las pantallas nos permiten descansar, pero si yo no los expongo antes de los 3 años no nos van a pedir porque se divierten jugando desde la creatividad. Cuando entendemos esto es más fácil eliminar los dispositivos y hacer un acompañamiento", dijo.

Por otra parte, también hizo hincapié en que de 0 a 3 años no son necesarias las pantallas ya que generan adicción, y no solo alteran el lenguaje, sino también a otras funciones cerebrales.

"Es interesante saber que cuanto antes demos pantallas a los niños, peor es el índice de problemas mentales en la adultez. Si yo elijo darle un dispositivo a las 6 o 7 años, va a ser más fácil que desarrollen enfermedades mentales como depresión, ansiedad o hasta suicidio", concluyó la profesional.