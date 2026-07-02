En los últimos años, el cambio climático y la sucesión de récords de temperaturas extremas en distintas partes del mundo generaron un mayor interés por un tema que antes quedaba relegado a especialistas: el impacto del clima en la salud de las personas.
¿Por qué aumenta la sensación de cansancio en los días de frío?
Con el cambio de clima o la llegada de una estación más fría, el cuerpo parece volverse más lento: el despertar por la mañana se vuelve más difícil, caminar implica un ritmo más pausado y hacer ejercicio se convierte en un mayor desafío.
Argentina presenta una gran diversidad climática, con zonas australes donde las temperaturas pueden ubicarse entre las más bajas del mundo. A esto se suma la reciente ola de frío polar, lo que vuelve especialmente pertinente analizar la relación entre el clima frío y la salud mental.
El cansancio en invierno es una experiencia compartida. La menor luz, el frío y el ritmo más lento de vida hacen que esta estación se sienta más agotadora, con una baja general de energía similar a una adaptación del cuerpo.
La baja de energía en invierno es un fenómeno compartido por distintas especies animales. En los seres humanos, el cansancio, el decaimiento o la somnolencia se conoce como astenia invernal, y no implica una enfermedad, sino una respuesta fisiológica y emocional normal a los cambios del ambiente.
Los cambios de temperatura y la menor luz solar afectan al organismo y provocan alteraciones hormonales. La luz del sol influye en hormonas como la melatonina, clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia.
El cambio estacional y la menor luz solar pueden provocar un desequilibrio interno que afecta la calidad de vida, con síntomas como cansancio, cambios de ánimo, trastornos del sueño, alteraciones del apetito y dificultad para concentrarse, propios de la astenia estacional.
Por último, la actividad social juega un papel clave en el estado anímico y el comportamiento. El clima frío, por razones evidentes, lleva a las personas a pasar más tiempo en interiores, con menor movimiento y actividad física.
Cómo combatir el cansancio en épocas de frío
Para combatir el cansancio en época de frío, busca exposición a la luz solar, mantenete físicamente activo, ventilá tus espacios y ajustá tu alimentación.
La falta de luz afecta tus ritmos circadianos y disminuye la serotonina, aumentando el cansancio. Intentá salir a caminar durante el día para recibir luz solar natural, lo que te ayudará a regular tu energía y tu ánimo.
Aunque el frío invite al sedentarismo, el ejercicio mejora el estado de ánimo y la circulación. Una caminata de 20 minutos es suficiente para activar tu cuerpo sin llegar al agotamiento.
Consumí alimentos ricos en triptófano (como frutos secos, banana o chocolate negro) y ácidos grasos Omega 3 para favorecer la producción de serotonina. También asegúrate de incluir frutas y vegetales, y mantenerte hidratado.
Acostate y levantate a horarios similares todos los días. Para asegurar un buen descanso, ventilá tu habitación al menos de dos a tres minutos antes de dormir, incluso si hace frío.
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