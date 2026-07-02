jueves 02 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de julio de 2026 - 18:10
Salud

¿Por qué aumenta la sensación de cansancio en los días de frío?

El cambio climático y los récords de temperaturas extremas en los últimos años pusieron en foco un fenómeno antes poco considerado fuera del ámbito científico: el impacto del clima en la salud.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
¿Por qué aumenta la sensación de cansancio en los días de frío?.&nbsp;

¿Por qué aumenta la sensación de cansancio en los días de frío?. 

En los últimos años, el cambio climático y la sucesión de récords de temperaturas extremas en distintas partes del mundo generaron un mayor interés por un tema que antes quedaba relegado a especialistas: el impacto del clima en la salud de las personas.

Lee además
Día más frío del año: así está el paso de chalanas entre Argentina y Bolivia video
País.

Día más frío del año: así está el paso de chalanas entre Argentina y Bolivia
Impactante nevada en Salta: la Cuesta del Obispo quedó blanca video
Ola polar.

Impactante nevada en Salta: la Cuesta del Obispo quedó blanca

¿Por qué aumenta la sensación de cansancio en los días de frío?

Con el cambio de clima o la llegada de una estación más fría, el cuerpo parece volverse más lento: el despertar por la mañana se vuelve más difícil, caminar implica un ritmo más pausado y hacer ejercicio se convierte en un mayor desafío.

Argentina presenta una gran diversidad climática, con zonas australes donde las temperaturas pueden ubicarse entre las más bajas del mundo. A esto se suma la reciente ola de frío polar, lo que vuelve especialmente pertinente analizar la relación entre el clima frío y la salud mental.

El cansancio en invierno es una experiencia compartida. La menor luz, el frío y el ritmo más lento de vida hacen que esta estación se sienta más agotadora, con una baja general de energía similar a una adaptación del cuerpo.

La baja de energía en invierno es un fenómeno compartido por distintas especies animales. En los seres humanos, el cansancio, el decaimiento o la somnolencia se conoce como astenia invernal, y no implica una enfermedad, sino una respuesta fisiológica y emocional normal a los cambios del ambiente.

Los cambios de temperatura y la menor luz solar afectan al organismo y provocan alteraciones hormonales. La luz del sol influye en hormonas como la melatonina, clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

El cambio estacional y la menor luz solar pueden provocar un desequilibrio interno que afecta la calidad de vida, con síntomas como cansancio, cambios de ánimo, trastornos del sueño, alteraciones del apetito y dificultad para concentrarse, propios de la astenia estacional.

Por último, la actividad social juega un papel clave en el estado anímico y el comportamiento. El clima frío, por razones evidentes, lleva a las personas a pasar más tiempo en interiores, con menor movimiento y actividad física.

Cómo combatir el cansancio en épocas de frío

Para combatir el cansancio en época de frío, busca exposición a la luz solar, mantenete físicamente activo, ventilá tus espacios y ajustá tu alimentación.

La falta de luz afecta tus ritmos circadianos y disminuye la serotonina, aumentando el cansancio. Intentá salir a caminar durante el día para recibir luz solar natural, lo que te ayudará a regular tu energía y tu ánimo.

Aunque el frío invite al sedentarismo, el ejercicio mejora el estado de ánimo y la circulación. Una caminata de 20 minutos es suficiente para activar tu cuerpo sin llegar al agotamiento.

Consumí alimentos ricos en triptófano (como frutos secos, banana o chocolate negro) y ácidos grasos Omega 3 para favorecer la producción de serotonina. También asegúrate de incluir frutas y vegetales, y mantenerte hidratado.

Acostate y levantate a horarios similares todos los días. Para asegurar un buen descanso, ventilá tu habitación al menos de dos a tres minutos antes de dormir, incluso si hace frío.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día más frío del año: así está el paso de chalanas entre Argentina y Bolivia

Impactante nevada en Salta: la Cuesta del Obispo quedó blanca

Dos personas fueron asistidas en Jujuy en medio de la ola de frío

El Secretario de Energía y Minería garantizó el suministro de gas en medio de la ola de frío

Se viene el día más frío del año en Jujuy: cuándo será y cuánto bajará la temperatura

Lo que se lee ahora
Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo. video
Sociedad.

Qué es una doula y cuál es su función durante el embarazo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Nevada en San Salvador de Jujuy - Año 2010 video
Tiempo.

¿Puede nevar en San Salvador de Jujuy? crece la expectativa por las bajas temperaturas

Refuerzan operativos para personas en situación de calle por la ola polar.
Jujuy.

Refuerzan la asistencia a personas en situación de calle por la ola polar en Jujuy

En el Díadel Arquitecto, homenajearon a Carlos “Cartucho” Antoraz 
Jujuy.

En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos "Cartucho" Antoraz

La última publicación del actor Santiago Ríos.
Espectáculos.

Esta fue la última publicación del actor Santiago Ríos en Instagram antes de su muerte

El pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional para el invierno enel NOA
Jujuy.

Invierno en el NOA: que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel