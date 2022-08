Septiembre, mes de la salud sexual

En el sexo no hay reglas universales del placer y del disfrute, tenemos que descubrir y crear las propias, las mías, esas que yo necesito para que esto “me haga bien”, todo o nada, necesito estar en una relación o necesito encuentros ocasionales o ambas, quieren que seamos muchos, pocos o mejor si estoy en soledad, con juguetes, sin juguetes, etc. vale todo ,pero, no a cualquier precio, dejarse llevar , volar explorar, proponer , jugar……todo siempre y cuando no afecte mi integridad ni la de otras personas , hablamos de relaciones consensuadas ,entre personas adultas ( si o si).

El enemigo número 1 para el placer es comprar “la escena de película de Hollywood”, en general dos personas, hermosas, pieles perfectas (muy claritas), heterosexuales, que se encuentran de casualidad, la pasan hermoso, se desvisten sincronizadamente, llegan al orgasmo juntos ¡solo con la penetración!!! Y, para poner la frutilla del postre, se enamoran perdidamente.

Acá hago una pausa, tomo aire y reflexiono ¿vamos a comprar eso? gracias al universo ¡la diversidad existe! y todos tenemos un lugar en el. Es cuestión de buscar el nuestro. Y no desistir en el intento.

Si necesitas un cambio, no desistas, “todos los logros serán siempre de quien no desistió de amanecer”…, ame esta frase cuando la leí! Sigamos amaneciendo

Dra. Sofia Achem

Especialista en Ginecología

Sexología Clínica

MP 3470/32

Instagram: @hablemosdesexoyplacer