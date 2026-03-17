Viruela del mono: confirman el primer caso en Argentina de la variante más contagiosa

Viruela del mono: detectaron el primer caso en Argentina de la variante más agresiva.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la identificación del primer caso de viruela del mono (Mpox) Clado Ib en Argentina . Se trata de un hombre de 31 años , residente de la Ciudad de Buenos Aires , sin historial de viajes recientes. El paciente recibió atención ambulatoria y su evolución clínica es favorable.

Salud. Hantavirus: qué es, cómo se contagia y por qué la prevención es clave

Salud. Más contagios de sífilis: "Muchos elementos no están funcionando como corresponde"

La detección de esta variante en el país se produce en medio de un escenario de expansión internacional del clado Ib de Mpox , presente ya en varias naciones de América y Europa. Durante 2026 se reportaron casos en Estados Unidos , Canadá , Brasil y México , mientras que en países europeos como Francia , Portugal y España se ha registrado transmisión comunitaria .

Hasta ahora, Argentina había registrado infecciones por clado II , una variante considerada menos agresiva que el clado Ib , con cinco casos confirmados en 2026: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Río Negro .

El paciente es un hombre de 31 años y vive en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud recomendó a las distintas jurisdicciones aumentar la vigilancia de Mpox en pacientes que presenten lesiones umbilicadas , proctitis , ganglios inflamados , fatiga intensa o dolor de garganta , indagando siempre sobre viajes recientes o contacto con personas que hayan viajado .

Confirmaron el primer caso de la nueva variante de viruela símica en Argentina.

Las autoridades de salud informaron que la investigación epidemiológica sigue en curso y que, hasta ahora, no se han identificado casos secundarios relacionados con este paciente.

Recomiendan mantener al afectado en aislamiento hasta que las costras de las lesiones desaparezcan y se regenere la piel, así como el uso obligatorio de equipos de protección personal para todo el personal sanitario que participe en su cuidado.

Las autoridades sanitarias indicaron que la investigación epidemiológica continúa, y hasta el momento no se han detectado casos secundarios vinculados a este paciente.

Cómo se contagia la enfermedad

El contagio entre personas se produce principalmente mediante el contacto directo con lesiones en la piel o mucosas de alguien infectado, sobre todo en situaciones de proximidad intensa, incluido el contacto sexual. También es posible la transmisión a través de objetos contaminados recientemente, como ropa, sábanas, toallas u otros elementos, así como por gotículas respiratorias en encuentros prolongados y cercanos.

En regiones donde ciertos animales silvestres funcionan como reservorios del virus, la infección también puede transmitirse de los animales a los humanos, ya sea por contacto directo o indirecto con lesiones en la piel o mucosas, así como con sangre u otros fluidos corporales.

Cómo se contagia la enfermedad.

"El período de incubación oscila entre 5 y 21 días, habitualmente entre 6 y 13 días. La enfermedad suele ser autolimitada y resolverse en un período de aproximadamente 14 a 21 días con manejo sintomático. La fase prodrómica puede incluir fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y/o dolor anorrectal o genital", puntualiza el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado este lunes.

A su vez, remarca que "posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas que suelen ser múltiples (aunque pueden ser únicas) y que generalmente se localizan en las regiones genital, anal, facial y en extremidades. Estas lesiones pueden aparecer algunos días después de los síntomas prodrómicos o en forma simultánea".