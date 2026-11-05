Ya está disponible el primer autotest de VIH en Argentina

Los progresos científicos en materia de diagnóstico y tratamiento del VIH transformaron el abordaje de esta infección, que pasó a ser considerada una patología crónica . En paralelo, la cantidad de muertes asociadas a la enfermedad en América Latina experimentó una caída del 28% , según las estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ).

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Sin embargo, a pesar de los avances terapéuticos , todavía existe un obstáculo importante: la detección en etapas avanzadas . Frente a este escenario, la posibilidad de realizarse un examen sin salir de casa aparece como una alternativa para reducir las demoras en el diagnóstico.

El autotest busca facilitar el acceso a la prueba, dar mayor autonomía a las personas y permitirles tomar la iniciativa sobre el cuidado de su salud.

Las personas que cumplen con la terapia indicada pueden lograr que la cantidad de VIH presente en el torrente sanguíneo descienda hasta niveles indetectables . Al alcanzar ese estado, no existe riesgo de transmisión sexual del virus. Este concepto se resume en la consigna I = I ( indetectable es igual a intransmisible ) y constituye un avance fundamental tanto para la prevención como para el cuidado de la salud.

Aunque todavía no se dispone de una cura definitiva, los avances científicos permiten contar con medicamentos y esquemas terapéuticos que demostraron ser seguros y efectivos. Gracias a estas herramientas, una infección que hasta hace algunas décadas podía resultar mortal hoy puede manejarse como una condición crónica, compatible con una vida prolongada y con buenos niveles de bienestar.

Los progresos en el desarrollo de medicamentos transformaron profundamente la manera de tratar el VIH: los antiguos regímenes que requerían ingerir varios comprimidos por día dieron paso a opciones terapéuticas que simplifican el tratamiento a una única toma diaria.

Aun así, la mejora en las terapias no alcanzó para erradicar los prejuicios y la discriminación asociados al virus ni consiguió reducir automáticamente la cantidad de nuevos contagios. Por eso, la prevención y el control de la infección siguen representando un desafío tanto en la Argentina como a nivel internacional.

Durante la reunión, los especialistas señalaron que el objetivo actual no pasa solamente por disponer de medicamentos capaces de controlar la infección, sino también por garantizar que más personas puedan conocer su diagnóstico y superar los obstáculos que dificultan la consulta médica, entre ellos el estigma social. En ese contexto, el autotest se presenta como un recurso complementario para favorecer el reconocimiento del virus en etapas iniciales y ampliar las posibilidades de detección precoz.

Cómo funciona el autotest de VIH: detecta anticuerpos con una muestra de fluido oral

En la Argentina, Laboratorios Richmond está a cargo del desarrollo del OraQuick® HIV Self-Test, un dispositivo que permite realizar por primera vez una prueba de VIH en el hogar a partir de una muestra de fluido oral. La iniciativa apunta a facilitar la identificación temprana del virus y a reducir la cantidad de diagnósticos tardíos, que representan cerca de la mitad de los casos registrados en el país.

La prueba ofrece un resultado en un plazo de entre 20 y 40 minutos y se realiza mediante una muestra oral, sin necesidad de utilizar agujas. Su comercialización se llevará adelante a través de farmacias y de MiTest, un sitio de venta online que marcará el debut de Richmond en el segmento de productos comercializados directamente al público.

El valor de referencia del autotest rondará los $27.500, aunque el importe definitivo estará sujeto a posibles modificaciones de acuerdo con el punto de venta. Durante el lanzamiento también se planteó la posibilidad de que, en los próximos años, las autoridades sanitarias nacionales analicen incluir esta herramienta dentro de las políticas públicas destinadas a la prevención y detección del VIH.

En la Argentina, se calcula que 140.000 personas conviven con el virus y que cada año se producen aproximadamente 6.900 nuevos diagnósticos. De acuerdo con el último boletín epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud, el 49% de los casos se identifica en una fase tardía, cuando el sistema inmunológico ya presenta algún grado de deterioro. El indicador mostró un incremento respecto del 43,8% informado en 2021.

Maximiliano Bergman, responsable del área médica de Laboratorios Richmond, destacó que lograr una identificación temprana del VIH continúa siendo uno de los principales objetivos de las políticas de respuesta a la infección. En ese sentido, indicó que en el país se confirman aproximadamente 19 casos nuevos por jornada y remarcó que descubrir el virus en una etapa avanzada implica perder tiempo valioso para comenzar los controles médicos y acceder al tratamiento correspondiente.

Durante el lanzamiento, Bergman remarcó la importancia de extender el acceso a las pruebas de detección y asegurar que quienes obtengan un resultado positivo puedan iniciar cuanto antes la atención sanitaria. También advirtió que, cuando no se recibe el tratamiento adecuado, la cantidad de virus en el organismo puede incrementarse y la infección progresar hacia etapas más avanzadas, en las que existe riesgo de desarrollar enfermedades oportunistas.

Un autotest oral con confirmación posterior

El test OraQuick® permite identificar la presencia de anticuerpos correspondientes a los tipos VIH-1 y VIH-2 a partir de una muestra de saliva y otros fluidos de la boca. Para realizarlo, el usuario debe deslizar el aplicador por las encías, introducirlo en el recipiente que contiene el líquido reactivo —incluido en el kit— y aguardar el tiempo indicado para conocer el resultado.

Por su parte, OraSure Technologies, la compañía estadounidense responsable de su fabricación, comunicó que el producto presenta niveles de sensibilidad y especificidad superiores al 99%, siempre que se respeten correctamente las instrucciones de uso.

El producto recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2012 y actualmente se encuentra disponible en más de medio centenar de países. Entre ellos figuran Estados Unidos, los integrantes de la Unión Europea y distintos mercados de América Latina.

La infectóloga Florencia Cahn, integrante de Fundación Huésped, precisó que esta modalidad de prueba domiciliaria permite identificar anticuerpos frente a los tipos de VIH-1 y VIH-2 mediante una muestra de fluido bucal.

La especialista aclaró que el dispositivo funciona como un método de detección inicial, por lo que cualquier resultado positivo o reactivo debe ser corroborado posteriormente mediante un estudio de sangre, que sigue siendo la técnica de referencia para establecer el diagnóstico definitivo.

Por otra parte, Cahn destacó que la precisión del autotest está directamente relacionada con el cumplimiento de las indicaciones del fabricante. En ese sentido, explicó que la sensibilidad contribuye a minimizar las posibilidades de obtener un resultado negativo cuando la persona sí tiene el virus, mientras que la especificidad busca evitar que quienes no presentan la infección reciban un diagnóstico positivo erróneo.

Por este motivo, la especialista sostuvo que facilitar el acceso al dispositivo no es suficiente por sí solo: también resulta necesario ofrecer indicaciones precisas para su utilización y garantizar que las personas puedan continuar el proceso de atención dentro del sistema sanitario.

La llegada del producto al mercado argentino fue posible luego de una investigación clínica desarrollada en Fundación Huésped y de obtener el aval de la ANMAT. Hasta el momento, no existía en el país una alternativa de este tipo diseñada específicamente para realizar la prueba en el ámbito doméstico. De todos modos, si el resultado es reactivo, deberá verificarse mediante análisis de laboratorio en una institución de salud.

Un resultado negativo puede tomarse como definitivo únicamente cuando hayan pasado, como mínimo, 90 días desde el último contacto que pudo haber implicado una exposición al VIH.

Por su parte, la doctora Cahn volvió a destacar la importancia de conocer el propio estado serológico y recordó el mensaje: Siempre es mejor saber: “Si el resultado te da positivo podés acceder a un tratamiento que te permite tener una buena calidad de vida y no transmitir el virus por vía sexual (Indetectable=Intransmisible) Si el resultado es negativo, te seguís cuidando”.

La especialista explicó que el autodiagnóstico forma parte de un enfoque integral para prevenir el VIH, que contempla distintas herramientas: la realización de pruebas, la identificación de la infección en sus primeras etapas, el comienzo oportuno de la terapia y el uso de profilaxis antes de una posible exposición (PrEP) o después de ella (PEP).

Asimismo, hizo referencia al concepto I = I (indetectable es igual a intransmisible), que establece que una persona que vive con VIH y consigue mantener el virus en niveles indetectables mediante el tratamiento no puede transmitirlo por vía sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja incorporar las pruebas de autodiagnóstico como una alternativa complementaria a los análisis convencionales, en particular para quienes tienen dificultades para acudir periódicamente a los servicios sanitarios. En el caso de la Argentina, la Ley Nacional de Sida establece que los testeos deben ofrecerse de manera gratuita y bajo estrictas condiciones de confidencialidad en hospitales y establecimientos de salud.

Bergman aclaró que el OraQuick® no busca sustituir la atención que brinda el sector público, sino ofrecer una alternativa adicional para que más personas puedan acceder a una prueba de VIH cuando lo necesiten. Además, relacionó la posibilidad de identificar la infección a tiempo con el inicio temprano de las terapias y la prevención de nuevos contagios.

“Trabajamos hace décadas para vencer al VIH y acercar soluciones a más personas. Sumar un producto de diagnóstico es fundamental para vencer el estigma y ayudar a que las personas lleguen antes al tratamiento, para que tengan una mejor calidad de vida y reducir el contagio”, concluyó el director médico de Laboratorios Richmond.

El costo sanitario de los diagnósticos tardíos

La identificación del VIH en etapas avanzadas también representa un problema para la salud pública. Bergman señaló que aún se producen fallecimientos relacionados con el progreso de la infección, especialmente cuando se manifiestan patologías oportunistas propias de los cuadros de sida. En 2023, la Argentina registró una tasa de mortalidad asociada al VIH de 2,4 muertes por cada 100.000 habitantes.

Con el lanzamiento de OraQuick®, Richmond suma una nueva área de negocios enfocada en las pruebas de autodiagnóstico, que se incorpora como complemento de sus operaciones dentro de la industria farmacéutica. La firma, que cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos con el ticker RICH, tiene entre sus principales actividades la elaboración de medicamentos destinados al tratamiento del VIH, patologías oncológicas y afecciones cardiovasculares.

Antes de obtener el permiso para su comercialización en el país, el dispositivo tuvo que superar una investigación clínica realizada en la Argentina, que comprendió el análisis de aproximadamente 100 muestras. También fue sometido a la revisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).