San Diego FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

El duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 23:30 (hora Argentina).
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a FC Cincinnati.
San Diego FC derrotó por 2 a 1 a San José Earthquakes en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.
Portland Timbers viene de caer en su estadio ante FC Cincinnati por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.
