San Diego FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 23:30 (hora Argentina).

Así llegan San Diego FC y Portland Timbers Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a FC Cincinnati.

Últimos resultados de San Diego FC en partidos de la MLS San Diego FC derrotó por 2 a 1 a San José Earthquakes en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS Portland Timbers viene de caer en su estadio ante FC Cincinnati por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.



Fechas y rivales de San Diego FC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Los Angeles FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 28: vs Minnesota United: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Atlanta United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San José Earthquakes: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Houston: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Minnesota United: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs New York Red Bulls: 13 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Houston: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Vancouver Whitecaps FC: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Horario San Diego FC y Portland Timbers, según país Argentina: 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







