miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 09:21
Liga Profesional

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

San Lorenzo y Instituto se enfrentan en el estadio el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Fernando Echenique. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina).

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre San Lorenzo e Instituto se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio el Nuevo Gasómetro.

Lee además
rosario central vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Rosario Central vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
tigre se enfrenta ante la visita independiente riv. (m) por la fecha 6

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 6

Así llegan San Lorenzo y Instituto

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo busca levantarse de su derrota ante Platense en el Ciudad de Vicente López. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto cayó 0 a 4 ante Unión. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y San Lorenzo lo ganó por 0 a 1.

En la próxima fecha, San Lorenzo se enfrentará a su eterno rival, Huracán, durante una nueva edición del clásico de barrio. El esperado duelo se jugará el 30 de agosto, desde las 14:30 (hora Argentina), en el estadio Pedro Bidegain.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Fernando Echenique.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Huracán: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Independiente: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo e Instituto, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 6

Atlético Tucumán vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Barracas Central y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 6

San Martín (SJ) vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown - Foto de archivo
Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs Almirante Brown: árbitro confirmado, televisación y horario

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)
Itinerario.

El recorrido de la Marcha Evocativa 2025 del Éxodo Jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel