San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El juego entre San Lorenzo e Instituto se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio el Nuevo Gasómetro.
Así llegan San Lorenzo y Instituto
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura
San Lorenzo busca levantarse de su derrota ante Platense en el Ciudad de Vicente López. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura
Instituto cayó 0 a 4 ante Unión. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y San Lorenzo lo ganó por 0 a 1.
En la próxima fecha, San Lorenzo se enfrentará a su eterno rival, Huracán, durante una nueva edición del clásico de barrio. El esperado duelo se jugará el 30 de agosto, desde las 14:30 (hora Argentina), en el estadio Pedro Bidegain.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Fernando Echenique.
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Huracán: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Independiente: 29 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo e Instituto, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas
