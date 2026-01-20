San Lorenzo vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Lanús y San Lorenzo se enfrentarán en el estadio el Nuevo Gasómetro el próximo viernes 23 de enero desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Apertura.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Lanús se llevó la victoria por 2 a 1.



Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 2: vs Gimnasia (Mendoza): 27 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Central Córdoba (SE): 31 de enero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Huracán: 8 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Unión: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estudiantes (RC): 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 2: vs Unión: 29 de enero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Instituto: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Talleres: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario San Lorenzo y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory

