San Lorenzo vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Lanús y San Lorenzo se enfrentarán en el estadio el Nuevo Gasómetro el próximo viernes 23 de enero desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Apertura.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Lanús se llevó la victoria por 2 a 1.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
