miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:44
Liga Profesional

San Martín (SJ) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

La previa del choque de San Martín (SJ) ante Instituto, a disputarse en el estadio 27 de Septiembre el sábado 4 de octubre desde las 16:45 horas.

San Martín (SJ) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura
BsAs (DataFactory)

San Martín (SJ) recibirá a Instituto, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 16:45 horas, en el estadio 27 de Septiembre.

Así llegan San Martín (SJ) y Instituto

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura

San Martín (SJ) sacó un empate por 2 en su visita a Platense. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Lanús. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Instituto con un marcador de 1-0.

¿Dónde ver el partido entre San Martín (SJ) y Instituto en VIVO?
La transmisión del duelo válido a la fecha 11 del Clausura estará disponible en TNT Sports.
Horario San Martín (SJ) e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

