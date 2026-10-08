San Salvador de Jujuy: realizarán capacitaciones gratuitas sobre CV y entrevistas laborales

Se realizarán dos capacitaciones gratuitas en San Salvador de Jujuy destinadas a jóvenes y personas que se encuentran en búsqueda de empleo o atraviesan sus primeras experiencias laborales.

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Las propuestas se desarrollarán el miércoles 14 y jueves 15 de octubre y estarán enfocadas en brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y afrontar los procesos de búsqueda y selección de personal.

La primera capacitación se denomina “Mi primer CV: gestión inteligente de la búsqueda laboral” y tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a las 16:30, en el Club de Emprendedores Andrés Jara Werchau, ubicado en avenida España 1500, Parque San Martín.

La actividad está destinada especialmente a quienes están dando sus primeros pasos en la búsqueda de empleo. Durante la jornada se trabajará en la elaboración de un CV digital claro y efectivo, el uso de portales de empleo y diferentes herramientas para mejorar las postulaciones.

Capacitaciones en San Salvador de Jujuy.

También se abordarán aspectos vinculados con los procesos de selección, las entrevistas laborales y la identificación y comunicación de las propias fortalezas y habilidades. No se requiere experiencia laboral ni conocimientos previos para participar.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el formulario de la capacitación: Inscripción “Mi primer CV”

Segunda capacitación sobre herramientas para conseguir empleo

La segunda propuesta será “Herramientas para la búsqueda laboral” y se realizará el jueves 15 de octubre, también a las 16:30.

El encuentro tendrá lugar en la Dirección de Oficios y Empleo, ubicada en avenida Párroco Marshke 2762.

La jornada estará centrada en herramientas de empleabilidad y se desarrollará de manera conjunta con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas.

El objetivo de esta capacitación es acercar herramientas vinculadas con la búsqueda laboral y fortalecer las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. La actividad también será gratuita y no requiere experiencia laboral ni conocimientos previos.

Las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario: Inscripción “Herramientas para la búsqueda laboral”