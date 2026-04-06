Santa Fe vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

El cotejo entre Santa Fe y Peñarol, por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 9 de abril, a partir de las 23:00 (hora Argentina), en el Campín.

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Jesús Valenzuela Sáez es el elegido para dirigir el partido.

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