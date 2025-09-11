jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 10:31
Liga Profesional

Sarmiento se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8

Sarmiento y Aldosivi se enfrentan en el estadio Eva Perón, con el arbitraje de Luis Lobo Medina. El duelo se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina).

Sarmiento se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

El juego entre Sarmiento y Aldosivi se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Lee además
por la fecha 8, estudiantes recibira a river plate

Por la fecha 8, Estudiantes recibirá a River Plate
dep. riestra y central cordoba (se) se encuentran en la fecha 8

Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 8

Así llegan Sarmiento y Aldosivi

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Sarmiento se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Rosario Central. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi cayó 0 a 2 ante Boca Juniors. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 6 en contra.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Barracas Central: 20 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Talleres: 27 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Tigre: 20 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la fecha 8, Estudiantes recibirá a River Plate

Dep. Riestra y Central Córdoba (SE) se encuentran en la fecha 8

Belgrano se enfrentará ante San Martín (SJ) por la fecha 8

Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Independiente y Banfield se encuentran en la fecha 8

Lo que se lee ahora
las dos bajas que tiene gimnasia de jujuy para visitar a nueva chicago
Zona B.

Las dos bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel