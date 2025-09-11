Sarmiento se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8

BsAs (DataFactory)

El juego entre Sarmiento y Aldosivi se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Aldosivi Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura En la fecha anterior, Sarmiento se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Rosario Central. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi cayó 0 a 2 ante Boca Juniors. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 6 en contra.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy. Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2. El árbitro seleccionado para el encuentro será Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Barracas Central: 20 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Talleres: 27 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Tigre: 20 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

