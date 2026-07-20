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20 de julio de 2026 - 09:39
Liga Profesional

Sarmiento vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

En la previa de Sarmiento vs Argentinos Juniors, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 23 de julio desde las 19:30 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

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Sarmiento vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 23 de julio, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Argentinos Juniors enfrenta a Sarmiento en el estadio Eva Perón, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura.

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Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Banfield: 28 de julio - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de agosto - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Estudiantes (RC): 28 de julio - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Belgrano: 1 de agosto - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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