Sarmiento vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El próximo jueves 23 de julio, a partir de las 19:30 (hora Argentina), Argentinos Juniors enfrenta a Sarmiento en el estadio Eva Perón, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura.

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Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 1 a 0.

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