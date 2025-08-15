viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 10:29
Liga Profesional

Sarmiento vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

En la previa de Sarmiento vs Atlético Tucumán, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 18 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón. El árbitro designado será Jorge Baliño.

Sarmiento vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 18 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Atlético Tucumán visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Sarmiento y Atlético Tucumán

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento ganó su último duelo ante San Martín (SJ) por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Atlético Tucumán acabó en empate por 0-0 ante Rosario Central. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

En esta competencia, los resultados de Atlético Tucumán han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 1 partidos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Atlético Tucumán se quedó con la victoria por 5 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jorge Baliño.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Dep. Riestra: 25 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Talleres: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

