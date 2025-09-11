Se enfrentan Real Salt Lake y Sporting Kansas City por la semana 28

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 22:30 (hora Argentina), Sporting Kansas City visita a Real Salt Lake en el estadio America First Field, por el duelo correspondiente a la semana 28 de la MLS.

Así llegan Real Salt Lake y Sporting Kansas City Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Salt Lake en partidos de la MLS Real Salt Lake fue derrotado en el America First Field frente a Minnesota United por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 8 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS Sporting Kansas City llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Austin FC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 8 goles a favor, ha recibido 14 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y firmaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Real Salt Lake en los próximos partidos de la MLS Semana 18: vs Los Angeles FC: 17 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Los Angeles FC: 21 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 30: vs Austin FC: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Colorado Rapids: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Seattle Sounders: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs LA Galaxy: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Minnesota United: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Houston: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Real Salt Lake y Sporting Kansas City, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

