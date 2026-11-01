Se incendió un auto en el acceso a Alto Comedero

Un Fiat Palio se incendió en el acceso a Alto Comedero

Un automóvil se incendió durante las primeras horas de este domingo 1 de noviembre en inmediaciones de avenida General Savio, a la altura de los carteles de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El episodio motivó un operativo de emergencia y un corte preventivo del tránsito.

Según el parte policial, alrededor de las 6:30 se tomó conocimiento del incendio de un Fiat Palio de color blanco, ubicado en el sector de la colectora, próximo a la intersección con la Ruta Nacional 9.

Intervinieron Bomberos, SAME y personal de Seguridad Tras recibir el aviso, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron que el vehículo estaba siendo afectado por las llamas. Inmediatamente, realizaron el resguardo de la zona y dispusieron un corte preventivo de la circulación.

En el operativo participaron efectivos de Bomberos, personal de Seguridad y profesionales del SAME, quienes trabajaron en el sector hasta finalizar la intervención.

No hubo heridos tras el incendio del vehículo De acuerdo con la información policial, el incendio no dejó personas lesionadas y únicamente se constataron daños materiales en el Fiat Palio. Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego ni las circunstancias en las que comenzó el incendio. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la seccional policial con jurisdicción en la zona. Nota en desarrollo.

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