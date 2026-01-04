Se realiza el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Este domingo se está llevando a cabo el tradicional Encuentro de Pesebres en la Basílica Catedral de San Salvador de Jujuy, una celebración que convoca a jóvenes, familias y vecinos para adorar al Niño Jesús, compartir cantos y reforzar los valores de fraternidad y solidaridad.

Fin de año. Cuándo es el encuentro de pesebres en cada localidad

Atención. Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy

Desde temprano, pesebres provenientes de León, Abra Pampa y distintos barrios de San Salvador de Jujuy se van acercando a la Catedral . Desde la organización informan que no hay un número definido de participantes, ya que la convocatoria es abierta y pueden sumarse todos los pesebres que lo deseen.

image Encuentro de Pesebres en la Catedral

La celebración se desarrolla en el atrio de la Catedral, dentro de la carpa especialmente instalada para el encuentro. Allí se encuentra el Niño Jesús, frente al cual los distintos grupos realizan momentos de adoración, oración y canto.

image Encuentro de Pesebres en la Catedral

Del encuentro participa el párroco de la Catedral, el padre Manuel Alfaro, quien acompaña a los pesebres y a la comunidad en esta manifestación de fe que se repite cada año y forma parte de las tradiciones religiosas más significativas de la provincia.

El Encuentro de Pesebres continúa desarrollándose durante la jornada, con la llegada constante de nuevos grupos y una fuerte participación de la comunidad jujeña.

image Encuentro de Pesebres en la Catedral

Cortes de tránsito en el centro por el Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Debido a la realización del tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de San Salvador de Jujuy, este domingo se encuentran cortadas al tránsito las calles cercanas a la Iglesia Catedral. La medida se mantiene mientras se desarrolla la actividad religiosa, que convoca a numerosos fieles y agrupaciones de pesebres de distintos puntos de la provincia.

Desde las autoridades se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas para evitar demoras en la zona céntrica.