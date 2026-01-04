domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 16:11
Precaución.

Se realiza el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Se desarrolla el tradicional Encuentro de Pesebres en la Basílica Catedral, con la participación de jóvenes y vecinos de distintos puntos de la provincia que se reúnen para adorar al Niño Jesús y compartir un mensaje de fe y fraternidad.

Por  Verónica Pereyra
Encuentro de Pesebres
image
Encuentro de Pesebres en la Catedral

Encuentro de Pesebres en la Catedral

Desde temprano, pesebres provenientes de León, Abra Pampa y distintos barrios de San Salvador de Jujuy se van acercando a la Catedral. Desde la organización informan que no hay un número definido de participantes, ya que la convocatoria es abierta y pueden sumarse todos los pesebres que lo deseen.

image
Encuentro de Pesebres en la Catedral

Encuentro de Pesebres en la Catedral

La celebración se desarrolla en el atrio de la Catedral, dentro de la carpa especialmente instalada para el encuentro. Allí se encuentra el Niño Jesús, frente al cual los distintos grupos realizan momentos de adoración, oración y canto.

image
Encuentro de Pesebres en la Catedral

Encuentro de Pesebres en la Catedral

Del encuentro participa el párroco de la Catedral, el padre Manuel Alfaro, quien acompaña a los pesebres y a la comunidad en esta manifestación de fe que se repite cada año y forma parte de las tradiciones religiosas más significativas de la provincia.

El Encuentro de Pesebres continúa desarrollándose durante la jornada, con la llegada constante de nuevos grupos y una fuerte participación de la comunidad jujeña.

image
Encuentro de Pesebres en la Catedral

Encuentro de Pesebres en la Catedral

Cortes de tránsito en el centro por el Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Debido a la realización del tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de San Salvador de Jujuy, este domingo se encuentran cortadas al tránsito las calles cercanas a la Iglesia Catedral. La medida se mantiene mientras se desarrolla la actividad religiosa, que convoca a numerosos fieles y agrupaciones de pesebres de distintos puntos de la provincia.

Desde las autoridades se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y optar por vías alternativas para evitar demoras en la zona céntrica.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

