viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 16:51
Mercados.

Se registró un récord nominal en la Bolsa: el riesgo país llegó al punto más bajo en 9 meses

Los mercados argentinos consolidan su repunte tras las elecciones, con un fuerte avance del Merval y subas de los ADR en Wall Street.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los activos argentinos recuperan sus precios de mayo.

Los activos argentinos recuperan sus precios de mayo.

Las acciones y los bonos argentinos mantienen su tendencia alcista tras las elecciones legislativas del domingo 26, consolidando el clima favorable en los mercados. Al mediodía, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña registraba una suba del 6,8%, alcanzando los 2.980.000 puntos, su nuevo récord nominal en pesos.

Esto le permitió superar la marca del 9 de enero, cuando había llegado a 2.843.736 puntos. Desde el lunes, el Merval acumula un avance superior al 47% en dólares, quebrando su techo intradiario anterior. Si se mide en dólares “contado con liquidación”, el indicador se aproxima a los 2.900 puntos, algo que no ocurría desde el 28 de mayo.

La Bolsa registró un récord nominal y el riesgo país llegó al punto más bajo en 9 meses.

Fuerte impulso en Wall Street y caída del riesgo país

Las acciones y ADR de empresas argentinas que cotizan en dólares en Wall Street muestran en su mayoría resultados positivos, con avances destacados en Banco Supervielle (+9,9%), Banco Francés (+8,3%) y Pampa Energía (+8%).

Los bonos soberanos en dólares también mantienen su impulso, con una mejora promedio del 1,5%, encadenando así su quinta jornada consecutiva en alza tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El riesgo país medido por JP Morgan retrocede 23 puntos, ubicándose en 647 unidades, su nivel más bajo desde el 4 de febrero.

Los activos argentinos confirman la recuperación después de las elecciones.

“Luego del festejo de las últimas ruedas, los activos domésticos ensayan un respiro, el cual resulta razonable y oportuno en busca de depurar aquellas manos más orientadas al trading que podrían verse tentadas por cerrar apuestas luego de las fuertes subas acumuladas”, explicó el economista Gustavo Ber, del Estudio Ber.

“Aún queda recorrido para alcanzar los niveles mínimos de riesgo país necesarios para pensar en un reacceso a los mercados de deuda. En el relativo, la curva argentina continúa rindiendo por encima de países previamente superados, en un contexto donde los fundamentos y el apoyo político de Estados Unidos son más sólidos que en el pasado”, señaló la consultora Delphos Investment.

El S&P Merval gana 6,8% y se acerca a los 3 millones de puntos, un máximo en pesos.

Récord, toma de ganancias y expectativas de continuidad en la recuperación

Los operadores del mercado anticipan que, en el corto plazo, podría producirse una toma de ganancias, consecuencia lógica de las fuertes subas acumuladas en los últimos días.

Desde MegaQM, destacaron que “en el segmento Hard Dollar el movimiento también fue muy fuerte. Pareciera que entre el resultado electoral y el firme apoyo de EEUU se disipó de manera plena el riesgo de default de corto plazo y la curva Ley Nueva York volvió a operar luego de mucho tiempo con pendiente positiva”.

“Las ganancias en todo el tramo Hard Dollar fueron muy altas, pero las paridades -y el riesgo país-, siguen estando todavía por debajo de los niveles alcanzados en enero. Todavía hay margen para que siga comprimiendo. El objetivo sería llegar al rango de los 500 puntos de riesgo país para aspirar, luego de una nueva baja de tasas en EEUU, a volver al mercado con una emisión que se logre tasas de un dígito", indicaron desde MegaQM.

Los ADR escalan hasta 10% en Wall Street y el indicador de JP Morgan cae a 647 puntos.

Optimismo global: las tecnológicas lideran las subas en los mercados

Los especialistas de Rava Bursátil apuntaron que “el mercado local mantiene el clima de euforia y el índice Merval llegó a la zona de 1.900 puntos. En la licitación del Tesoro se concretó un rollover de 60% y la liberación de pesos al mercado podría traer un alivio a la dinámica de la tasa en pesos.

En el mercado de Estados Unidos, la Reserva Federal recortó 25 puntos básicos la tasa de referencia y los inversores asimilan los resultados corporativos".

En el ámbito internacional, “el S&P 500 encadena su sexto mes consecutivo al alza, impulsado por los excelentes balances de Amazon (+13%), que sumó 300 mil millones de dólares a su capitalización, gracias al mayor crecimiento de su división de nube en tres años, y de Apple, que superó las expectativas y proyecta una fuerte demanda para la temporada navideña”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados en ATFX Latam.

Los activos argentinos recuperan sus precios de mayo.

Además, “Nvidia, por su parte, amplió su rally al concretar alianzas en Corea del Sur para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. Los flujos hacia activos de riesgo se mantienen vigorosos: los fondos de renta variable globales captaron 17.200 millones de dólares, mientras que los fondos de oro registraron salidas récord por 7.500 millones, evidenciando un cambio en el apetito inversor”, añadió Mendoza.

