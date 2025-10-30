jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 19:40
Comicios.

Elecciones 2025: culminó el escrutinio definitivo y así quedaron los resultados en Jujuy

Con el 70,39% de participación del padrón, el escrutinio definitivo de las Elecciones 2025 confirmó el triunfo de La Libertad Avanza en Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones 2025 (foto ilustrativa).

Elecciones 2025 (foto ilustrativa).

El Juzgado Electoral de Jujuy dio a conocer los resultados del escrutinio definitivo de las Elecciones 2025 que se llevaron a cabo el domingo 26 de octubre en las que se eligieron diputados nacionales.

Con 1.808 mesas escrutadas, se registró un total de 426.235 votos emitidos, lo que representa una participación del 70,39% sobre los 605.535 electores inscriptos.

Se contabilizaron además 13.003 votos nulos y 4.415 en blanco. No hubo votos sobrecubierta.

Elecciones 2025: resultados finales

  • 502 – Alianza La Libertad Avanza: 152.438 votos

  • 503 – Frente Jujuy Crece: 81.825 votos

  • 506 – Frente Fuerza Patria: 63.443 votos

  • 501 – Frente Primero Jujuy Avanza: 61.777 votos

  • 504 – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: 40.300 votos

  • 507 – Frente Liberal: 5.701 votos

  • 505 – Transformación Libertaria: 3.333 votos

Elecciones 2025 en Jujuy: cómo funcionó la Boleta Única de Papel
Elecciones 2025 en Jujuy.

Elecciones 2025 en Jujuy.

Los nuevos representantes jujeños en el Congreso

A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales:

  • Alfredo González (La Libertad Avanza)
  • Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
  • María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece)
  • Manuel Quintar (La Libertad Avanza)
  • Guillermo Snopek (Fuerza Patria)
  • Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece)

El proceso electoral se desarrolló con normalidad, bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, implementado por primera vez en elecciones nacionales, sin reportes de incidentes importantes.

