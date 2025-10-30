Elecciones 2025: culminó el escrutinio definitivo y así quedaron los resultados en Jujuy

Elecciones 2025 (foto ilustrativa).

El Juzgado Electoral de Jujuy dio a conocer los resultados del escrutinio definitivo de las Elecciones 2025 que se llevaron a cabo el domingo 26 de octubre en las que se eligieron diputados nacionales.

Con 1.808 mesas escrutadas, se registró un total de 426.235 votos emitidos, lo que representa una participación del 70,39% sobre los 605.535 electores inscriptos.

Se contabilizaron además 13.003 votos nulos y 4.415 en blanco. No hubo votos sobrecubierta.

Elecciones 2025: resultados finales 502 – Alianza La Libertad Avanza: 152.438 votos

503 – Frente Jujuy Crece: 81.825 votos

506 – Frente Fuerza Patria: 63.443 votos

501 – Frente Primero Jujuy Avanza: 61.777 votos

504 – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: 40.300 votos

507 – Frente Liberal: 5.701 votos

505 – Transformación Libertaria: 3.333 votos Elecciones 2025 en Jujuy: cómo funcionó la Boleta Única de Papel Elecciones 2025 en Jujuy. Los nuevos representantes jujeños en el Congreso A partir de diciembre, Jujuy quedará representada en la Cámara Baja por los siguientes diputados nacionales:

Alfredo González (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece)

(Frente Jujuy Crece) Manuel Quintar (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Guillermo Snopek (Fuerza Patria)

(Fuerza Patria) Jorge Rizzotti (Frente Jujuy Crece) El proceso electoral se desarrolló con normalidad, bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel, implementado por primera vez en elecciones nacionales, sin reportes de incidentes importantes.

