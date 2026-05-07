Se viene el 2° Concurso de Comida al Disco en Reyes: mirá todos los detalles

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a vecinos y turistas a participar del 2° Concurso de Comida al Disco, que se realizará este sábado 9 de mayo en la Delegación de Villa Jardín de Reyes desde las 11 de la mañana. La propuesta reunirá a cocineros, emprendedores, artistas y familias en una jornada pensada para compartir gastronomía y actividades recreativas.
Según se informó, participarán 11 cocineros concursantes que prepararán distintos platos al disco, una de las grandes atracciones del evento. Además, habrá cuatro stands de productos dulces, un espacio dedicado a vinos de Tarija y espectáculos musicales durante toda la jornada.
La directora de la Delegación de Villa Jardín de Reyes, Silvia Isuregui, detalló que el evento incluirá distintas propuestas además del concurso gastronómico. Entre ellas, confirmó la presencia de artistas como Oscar Guerrero, Mayra Quipildor, Gustavo Lamas y Fati Sosa, quienes animarán la jornada desde las 11 hasta alrededor de las 19.
También participará la Fundación Sentir, cuyos alumnos y profesores realizarán demostraciones de los trabajos que desarrollan.
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Concurso de Comida al Disco en Reyes.
Premios y jurado internacional
Desde la organización explicaron que los premios para los concursantes fueron donados por emprendedores y comerciantes de la zona. Habrá discos, parrillas, tablas, vouchers para cabañas y otros regalos.
El chef de la delegación municipal y referente de la organización, David Pilinco, señaló que la entrada tendrá un costo mínimo para cubrir gastos de organización y espectáculos, e invitó al público a acercarse desde el mediodía para disfrutar de la gastronomía y observar de cerca las técnicas de cocina al disco.
Además, se informó que las inscripciones ya están cerradas y que las preparaciones serán evaluadas por un jurado internacional.
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