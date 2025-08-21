Seattle Sounders vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 22:15 (hora Argentina), Sporting Kansas City visita a Seattle Sounders en el estadio Lumen Field, por el duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Así llegan Seattle Sounders y Sporting Kansas City Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS Seattle Sounders fue derrotado en el Allianz Field frente a Minnesota United por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 8 goles y tiene 12 a favor.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS Sporting Kansas City llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Orlando City SC. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Seattle Sounders se quedó con la victoria por 2 a 3.

Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Real Salt Lake: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs LA Galaxy: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Inter Miami: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Austin FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Vancouver Whitecaps FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Colorado Rapids: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs Austin FC: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs Real Salt Lake: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs LA Galaxy: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina) Horario Seattle Sounders y Sporting Kansas City, según país Argentina: 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:15 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

