Seis pescadores fueron rescatados tras la crecida del Río Grande

Alrededor de las 21:00 horas, se activó la respuesta de equipos de la Dirección General de Emergencia, Defensa Civil, División de Rescate de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Palpalá, personal policial, Same y baqueanos locales. Horas mas tarde lograron llegar una la zona de difícil acceso, donde las vías habituales estaban bloqueadas por el agua.
Los equipos avanzaron por la Finca El Pongo, combinando vehículos y un trayecto a pie durante la madrugada. Hicieron contacto con los pescadores a las 03:30 horas, quienes de entre 22 y 66 años, habían quedado rodeados por el agua desde el anochecer. Con maniobras de extracción, los trasladaron a salvo sin que presentaran lesiones.
A donde llamar ante una emergencia
Este incidente subraya los riesgos de las crecidas repentinas en ríos de la región, es por eso que piden extremar las precauciones y estar atentos ante las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Ante emergencias, reportar al 911 o Defensa Civil al 103 (WhatsApp: 388-4459916).