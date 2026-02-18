miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 10:01
Sociedad.

Semana Santa 2026: cuándo cae y qué días serán feriado en Argentina

El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.

El próximo fin de semana largo, será especial ya que se juntan los días de Semana Santa 2026 con el feriado de Malvinas.

Semana Santa 2026 ya tiene fecha en el calendario y trae un dato clave para organizarse: en Argentina quedará un descanso extendido de cuatro días seguidos para gran parte de la población.

Lee además
Lavado, aspirado, pulido y tapizados son algunos de los servicios en los lavaderos de autos. La demanda se disparó y los servicios premium  superan los $60.000 
Sociedad.

Lavaderos de autos llenos después del martes de Chaya: sin turnos y precios que superan los $20.000
Educación: nuevas mesas de exámenes en Jujuy (Foto ilustrativa) video
Educación.

Iniciaron las tutorías en las escuelas: quiénes deben asistir y cómo será el acompañamiento

Cuándo cae Semana Santa 2026

La celebración va del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Estas son las fechas centrales:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo

  • Jueves Santo: 2 de abril

  • Viernes Santo: 3 de abril

  • Domingo de Pascua: 5 de abril

semana santa yavi.jpg

Qué días son feriado y qué pasa con el Jueves Santo

Por ley, Viernes Santo es feriado nacional inamovible. En cambio, Jueves Santo figura como “día no laborable” (su aplicación puede depender del empleador y el sector).

La particularidad de 2026 es que el Jueves Santo cae 2 de abril, que además es el feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Resultado: se arma el finde XXL del jueves 2 al domingo 5 de abril.

¿El Domingo de Pascua es feriado?

No. El domingo 5 de abril es la fecha de Pascuas, pero no figura como feriado nacional: queda como jornada religiosa y familiar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lavaderos de autos llenos después del martes de Chaya: sin turnos y precios que superan los $20.000

Iniciaron las tutorías en las escuelas: quiénes deben asistir y cómo será el acompañamiento

Los alimentos que más subieron en Jujuy en enero: una verdura aumentó más del 60%

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Lo que se lee ahora
Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Tutorias en el secundario.
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Agustina y su trabajo en Médicos Sin Fronteras.
Historias.

De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

Todo lo que hay que hacer para atraer la buena energía en el Año Nuevo Chino, de acuerdo al Feng Shui.
Mundo.

Año Nuevo Chino: las claves del feng shui para iniciar el ciclo con buena energía

Imagen creada con IA. video
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel