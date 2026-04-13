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13 de abril de 2026 - 12:00
Espectáculos.

Silvia Süller volvió a la carga contra Silvio Soldán y expuso detalles íntimos

La mediática reavivó la polémica al contar una llamativa anécdota sobre su expareja, que rápidamente volvió a instalar el conflicto entre ambos.

Silvia Süller ventiló los secretos íntimos del pelo de Silvio Soldán.

Silvia Süller ventiló los secretos íntimos del pelo de Silvio Soldán.

El enfrentamiento entre Silvia Süller y Silvio Soldán volvió a intensificarse en las últimas horas, después de que el presentador afirmara en televisión que la ruptura se había producido por el supuesto odio de ella hacia su madre, Tita. La mediática reaccionó con dureza a esas declaraciones y reavivó una disputa que lleva años en el centro de la escena pública.

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En una transmisión en vivo por Instagram junto a Tomasito Süller, Silvia no solo mostró un acercamiento con su hermano, sino que además sorprendió al compartir revelaciones sobre la apariencia física de su expareja.

Silvia Süller ventiló los secretos íntimos del pelo de Silvio Soldán.

La revelación que reavivó el escándalo

En el transcurso de la conversación, Tomasito Süller trajo a colación una anécdota que generó risas inmediatas entre los presentes. “Nunca me olvido de que contaste que se rascaba con una aguja de tejer”, comentó. Sin titubear, Silvia Süller ratificó la historia y amplió el relato.

“Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja para rascarse”, explicó en alusión al cabello de su expareja.

Silvio Soldán ninguneó a Silvia Suller.

A su vez, añadió que el mantenimiento era frecuente: “Todos los meses se hacía el service. Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba”.

Una respuesta tras las declaraciones de Silvio Soldán

La respuesta de Silvia Süller se produjo luego de las recientes declaraciones de Silvio Soldán en el programa A la Tarde de América TV, donde el conductor se refirió al final del vínculo y responsabilizó a su expareja por los conflictos familiares.

Silvio Soldán desmintió a Silvia Süller.

Lejos de moderar su postura, la mediática optó por exponer cuestiones de la vida privada del presentador, en una contestación que generó fuerte impacto y que podría derivar en nuevas consecuencias mediáticas.

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