Matrix prepara su regreso al cine: qué se sabe de la nueva entrega de la saga

El director Drew Goddard habló por primera vez sobre su rol como realizador y guionista de la próxima película del universo The Matrix en su participación en el podcast Happy Sad Confused , conducido por Josh Horowitz . En la entrevista, Goddard destacó la influencia que tuvo la obra original tanto en la historia del cine como en su propia trayectoria personal.

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Definió el nuevo proyecto como “una idea que no pude rechazar ” y subrayó el peso cultural y emocional que la saga tiene para él. Señaló que su impulso creativo surge del reconocimiento al trabajo de Lana Wachowski y Lilly Wachowski , así como del impacto que la carga filosófica de la saga tuvo en su propio recorrido profesional.

Para Goddard , sumarse a este proyecto representa la posibilidad de profundizar en sus inquietudes artísticas y de vincularse con esa búsqueda de significado que lo cautivó desde el comienzo. “Creo que cualquiera que estuviera vivo en aquella época recuerda el antes y el después de The Matrix en el cine”, expresó Drew Goddard durante su entrevista en Happy Sad Confused .

“Sentí que alguien había hecho algo que yo no sabía que era posible. Para mí, esa película cambió las reglas del juego , no solo en términos visuales, sino en las preguntas sobre la existencia ”, añadió.

El peso emocional y filosófico de The Matrix

Durante la conversación, Drew Goddard destacó la capacidad de la saga para abordar temas complejos desde una mirada profundamente humana. “Lo que más admiro de las Wachowski es que logran que los conceptos más complejos se sientan cercanos y auténticos”, señaló.

En la conversación, Goddard enfatizó el impacto de la obra original en el cine.

“Hay momentos en sus películas en los que siento una emoción que brota y ni siquiera sé por qué. Eso, para mí, es el mayor logro de su cine”, agregó. A su vez, el guionista sostuvo que el género de ciencia ficción necesita conservar un componente emocional para seguir siendo relevante: “El cine de ciencia ficción, si quiere perdurar, necesita esa dimensión sentimental”.

Estado y origen creativo del nuevo filme

Happy Sad Confused fue el espacio donde Drew Goddard contó que su incorporación a la nueva película no nació de una propuesta formal presentada ante el estudio, sino de conversaciones informales en torno a distintas ideas posibles. Explicó que se trató de un proceso progresivo, que reflejó tanto el interés de la productora como su propia necesidad de explorar nuevas motivaciones creativas.

Respecto del avance del proyecto, Goddard detalló: “Estoy aún en la etapa de escritura... Todo puede cambiar y es prematuro hablar de detalles”.

La influencia filosófica y emocional de The Matrix marcó la trayectoria creativa de Drew Goddard como cineasta.

Señaló que el film aún se encuentra en una etapa de desarrollo y advirtió que la industria del cine atraviesa un contexto de fuerte incertidumbre. “Es imposible predecir hacia dónde irá todo; en un par de meses incluso podría no existir Warner Bros., el histórico estudio estadounidense”, expresó.

En ese sentido, afirmó que prefiere no adelantar definiciones hasta que su propuesta creativa esté completamente consolidada.

Influencia de las Wachowski y el legado de la saga

“No creo que las Wachowski reciban suficiente crédito por la carga emocional de esa historia”, enfatizó. “La industria suele centrarse en el espectáculo, pero lo que realmente mueve The Matrix está en cómo emociona y conecta con el espectador a otro nivel”. Con esta reflexión, Goddard apunta a la tendencia de los grandes estudios de enfocarse en lo técnico y lo espectacular por encima del componente emocional.

Goddard señala que su proyecto surge de diálogos abiertos y de la búsqueda personal de sentido creativo en el cine de ciencia ficción.

En diálogo con Happy Sad Confused, el director sostuvo que el reto actual pasa por sumar nuevas ideas a la saga sin alterar su identidad original: “Para mí, el espectáculo es valioso solo si acompaña a la emoción. Quiero que cada avance en la historia esté motivado por sentimientos reales, como aprendí de ellas”.

En pleno desarrollo de la nueva entrega de The Matrix, Drew Goddard insiste en la necesidad de mantener un equilibrio entre la reflexión filosófica y la dimensión humana, convencido de que ese constituye el principal legado de Lana Wachowski y Lilly Wachowski.

El legado de Lana y Lilly Wachowski es clave en la visión de Goddard, quien busca equilibrar espectáculo visual y profundidad existencial.

El realizador admite que, en ocasiones, las ideas más potentes aparecen cuando se exploran caminos abiertos sin expectativas definidas, transitando terrenos inciertos en la búsqueda de sentido creativo.