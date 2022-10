Araña de rincón: "es muy común que aparezca alguno de nuestros hogares"

Eduardo Vargas, biólogo del CAFAJU , contó de manera detallada de que se trata esta especie, que nos puede pasar si sufrimos la mordedura, cuales son las recomendaciones y pidió a la sociedad no alarmarse.

¿Dónde puede estar?

Se la considera una araña intradomiciliaria y por lo general está dentro de nuestra casa. Vega dijo que "es muy común que aparezca alguna en nuestros hogares".

Estas suelen ubicarse o esconderse en los vértices de las paredes, detrás de cuadros, de muebles, en grietas entre ladrillo y ladrillo.

Según detalló el biólogo, no son arañas agresivas, son sedentarias y no suelen moverse de su lugar.Explicó también que quienes suelen aparecer son los machos, en épocas de reproducción salen en búsqueda de la hembra y ahí ocurren los accidentes, cuando andamos descalzos de noche.

Éstas tienen hábitos nocturnos, se esconden de día y pueden ocultarse también en la ropa y en las zapatillas. La araña si se asusta se defiende, pero no ataca ni actúa si no hay un estímulo previo.

Su relación con la época

Algunos arácnidos suelen salir a la superficie en distintas estaciones del año. En este caso, Vega detalló "casi todos los ejemplares que tenemos de importancia médica, suelen aparecer en temporada estival, de lluvia, cálida".

¿Cómo la identifico?

Es bastante pequeña y no llega a los dos milímetros. Debemos fijarnos en los ojos,ya que tiene un total de 6 y están distribuidos en forma de V. El segundo par de patas, casi siempre es más largo que las otras y su color marrón es característico.

Nivel de picadura y síntomas

“Son potencialmente peligrosas”, dijo el biólogo, agregando que en caso de que nos pique o muerda, automáticamente debemos asistir a un infectólogo y que el profesional decida qué hacer.

Se recomienda no tocar la zona, ni remedios caseros, ni lamer la herida. No suele doler la mordida y puede que no la sentimos.

En cuanto al veneno: “No siempre corres riesgo de vida, la mayoría de los casos llega a formarse ampollas. El veneno de ellas actúa a nivel local, en el lugar donde fue la mordedura. Se torna grave cuando el veneno circula y llega a los riñones “, manifestó al respecto Vega.

Síntomas

Su mordedura puede provocar fiebre, escalofríos, náuseas, sudoración, dolor de cabeza, abdomen, agitación. Además se identifica un un enrojecimiento de la zona, que puede durar varios días y semanas.

Recomendaciones

Examinar prendas de vestir colgadas en las paredes, o que están secándose en el exterior, calzado en el piso y todo objeto que pueda haber estado en el suelo.

Fijarse detrás de los cuadros y en las esquinas, detrás de espejos pasar el plumero en el lugar.

Retira anillos, pulseras, cadenas tobilleras, que puedan comprometer en la circulación sanguínea en caso de sufrir la picadura.

Para aliviar el dolor es lavar con agua y jabón y colocar hielo en la picadura.