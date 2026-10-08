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8 de octubre de 2026 - 10:08
Sociedad.

Aumentan los peajes de la Autovía del NOA: cuáles serán las nuevas tarifas

Comenzará a regir este viernes en las estaciones de La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey, ubicadas en Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aumentan los peajes de la Autovía del NOA.

Aumentan los peajes de la Autovía del NOA.

Desde la medianoche del viernes 9 de octubre de 2026 entrará en vigencia una nueva estructura de tarifas para los peajes ubicados en tres puntos del tramo Noroeste de la Autovía del NOA. La modificación de los precios se implementará en las estaciones de La Florida, en Santiago del Estero; Molle Yaco, en Tucumán; y Cabeza de Buey, en Salta.

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De acuerdo con la categoría correspondiente a cada vehículo y la modalidad elegida para realizar el pago, los importes quedarán comprendidos entre $1.850,10 y $18.501,02.

Cómo funcionará el nuevo esquema de tarifas

Uno de los cambios más relevantes del cuadro actualizado radica en la distinción de precios según la modalidad de pago: por un lado, se encuentran los usuarios que cuentan con TelePASE y, por otro, quienes abonan el peaje mediante el sistema electrónico manual.

En este último caso, el importe a pagar será aproximadamente el doble del que corresponde a las personas adheridas al mecanismo automático. La diferencia puede presentar pequeñas variaciones de centavos, derivadas de los cálculos utilizados para determinar cada tarifa.

En el caso de los autos y vehículos incluidos en la categoría 1, el importe por utilizar TelePASE será de $1.850,10 por paso, mientras que la alternativa de pago manual electrónico tendrá un valor de $3.700,20 en cada oportunidad.

La brecha de precios aumenta considerablemente cuando se consideran las categorías de mayor porte. Para los vehículos encuadrados en la categoría 5, el costo con el sistema automático alcanzará los $9.250,51, en tanto que aquellos que abonen mediante el mecanismo manual electrónico deberán pagar $18.501,02 por cada pasada.

Cuánto pagará cada categoría de vehículo

La nueva estructura de precios se encuentra dividida en cinco categorías de vehículos, con un monto diferente para cada una de ellas y de acuerdo con el mecanismo elegido para abonar el peaje.

En el caso de quienes tengan TelePASE, los importes establecidos serán de $1.850,10 para la categoría 1; $3.700,20 para la categoría 2; $5.550,31 para la categoría 3; $7.400,41 para la categoría 4; y $9.250,51 para la categoría 5.

Por su parte, los conductores que recurran al pago manual electrónico deberán afrontar tarifas de $3.700,20 en la categoría 1; $7.400,41 en la categoría 2; $11.100,61 en la categoría 3; $14.800,82 en la categoría 4; y $18.501,02 en la categoría 5.

Los montos detallados representan el valor final que deberá abonar el público e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, el esquema establecido no prevé la aplicación de importes extra asociados al redondeo de las tarifas.

Para quienes utilizan TelePASE, el precio correspondiente a la categoría 1 surge de un importe neto de $1.529,01, al que se incorporan $321,09 en concepto de IVA. En el extremo superior de la escala, la categoría 5 contempla un valor previo a impuestos de $7.645,05, más $1.605,46 correspondientes al tributo.

Los peajes alcanzados por el aumento en el NOA

En cuanto a los usuarios que opten por el sistema manual electrónico, la categoría 1 tendrá una base imponible de $3.058,02, mientras que el IVA representará $642,18. Para la categoría 5, el monto neto establecido será de $15.290,10 y se adicionarán $3.210,92 en concepto de IVA.

La modificación de las tarifas repercutirá directamente en las personas que circulan de manera frecuente por estos corredores, ya sea para viajes particulares, tareas comerciales o traslado de mercadería, ya que el importe final de cada cruce estará determinado por la clase de vehículo y la alternativa de pago seleccionada.

En territorio tucumano, el nuevo esquema se aplicará en el peaje de Molle Yaco, situado sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.357, en la zona de Trancas. Esta estación forma parte de los puntos de cobro ubicados en el corredor vial que vincula Tucumán con Salta.

En territorio santiagueño, el peaje de La Florida será otro de los puntos alcanzados por la modificación. La estación se encuentra sobre la ruta nacional 9, en el kilómetro 1.225.

El tercer puesto incluido en el nuevo esquema será el de Cabeza de Buey, ubicado en la provincia de Salta, sobre el corredor de las rutas nacionales 9/34, a la altura del kilómetro 1.545. De esta manera, los tres peajes comenzarán a regirse por los valores actualizados de forma conjunta desde las 00 del viernes 9 de octubre.

La diferencia entre TelePASE y el pago manual

El nuevo cuadro tarifario genera una brecha importante según la modalidad de pago elegida. Mientras los usuarios adheridos a TelePASE acceden a los valores correspondientes al sistema automático, quienes opten por el pago manual electrónico deberán afrontar un importe que será prácticamente dos veces mayor en las cinco categorías de vehículos.

Por este motivo, quienes transiten por las rutas nacionales 9 y 9/34 deberán tener en cuenta los precios actualizados al organizar sus viajes por Tucumán, Santiago del Estero y Salta. El impacto será especialmente relevante en aquellos recorridos que incluyan el paso por dos o más estaciones de peaje, ya que el gasto acumulado dependerá de la cantidad de cruces realizados.

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