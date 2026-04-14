Créditos UVA: "La unidad UVA ha crecido más de un 13.200%"

El reclamo de los hipotecados por créditos UVA en Jujuy sumó un nuevo capítulo en los últimos días. La Legislatura provincial dio ingreso a un proyecto para suspender por dos años las ejecuciones hipotecarias vinculadas a estos créditos y abrir una instancia de gestión ante Nación, en medio de una situación que las familias afectadas definen como cada vez más asfixiante.

En ese contexto, Fernanda Yaspur, una de las damnificadas en la provincia e integrante del colectivo de hipotecados, sostuvo que el problema ya no admite parches menores. “ La unidad UVA es un sistema que ha fracasado ”, afirmó, al explicar que desde su creación acumuló una suba desmedida y que hoy la deuda crece muy por encima de la capacidad de pago de los tomadores.

"La unidad UVA es un sistema que ha fracasado porque desde que se crea hace, 10 años, a hoy ha crecido más de un 13.200%. Es decir, la UVA hoy está a $1.900 más cara que el dólar y si vos sacas tu casa con un crédito hipotecario en UVA está más caro que un crédito dolarizado y nosotros no cobramos en dólares, no cobramos en UVA"

"Hoy, a pesar de que vos estés al día y haber pagado el 20% de la casa y haber pagado 5 o 10 años, cuando vas al banco a preguntar cuánto debes, debes más del valor de la tasación actual de la casa" "Hoy, a pesar de que vos estés al día y haber pagado el 20% de la casa y haber pagado 5 o 10 años, cuando vas al banco a preguntar cuánto debes, debes más del valor de la tasación actual de la casa"

Dra. Fernanda Yapur Dra. Fernanda Yapur - Damnificada de los créditos UVA

Qué cambió en Jujuy y cuál es la situación hoy

El avance más concreto de estos días fue el ingreso en la Legislatura jujeña de una iniciativa para frenar las ejecuciones hipotecarias durante dos años, con posibilidad de extender la medida por un año más. Según se informó, el proyecto apunta especialmente a proteger a familias con créditos del Banco Nación y a ganar tiempo para gestionar una salida de fondo ante el Gobierno nacional.

Ese movimiento legislativo aparece en un momento especialmente sensible. Medios locales consignaron que en Jujuy hay entre 180 familias directamente alcanzadas por el proyecto y que el colectivo de hipotecados estima que el universo de afectados en la provincia ronda las 700 familias.

Yaspur explicó que el planteo de fondo no es solo evitar remates, sino modificar la lógica del sistema. “Lo que buscamos es la pesificación de nuestra deuda”, señaló. Según su descripción, muchas familias llevan cinco o diez años pagando, incluso habiendo entregado el 20% del valor de la vivienda, pero al consultar en el banco descubren que todavía deben más que la tasación actual de la casa.

Créditos UVA "Una deuda que se volvió impagable"

Los números ayudan a entender el reclamo. El Banco Central informó que este 14 de abril de 2026 la UVA se ubicó en $1.879,29. Con ese valor, una deuda de 140.000 UVA, como la que mencionó Yaspur en la entrevista, equivale hoy a unos $263,1 millones.

“La UVA hoy está más cara que el dólar”, advirtió la damnificada. El señalamiento no está lejos del cuadro actual: la cotización de venta del dólar en el Banco Nación figura este 14 de abril en $1.375, por debajo del valor de la unidad UVA.

Desde el colectivo sostienen que ese descalce volvió inviable el sistema. Desde marzo de 2016 el índice acumuló una suba del 13.200% y el problema se agravó por el atraso relativo de los salarios frente a la evolución de la deuda.

El temor a perder la casa y seguir debiendo

Una de las principales alertas del sector es que aun una ejecución hipotecaria no cierra el problema. “Es una condena de por vida”, resumió Yaspur en la entrevista. Según explicó, si una familia deja de pagar y entra en ejecución, puede perder la vivienda pero aun así quedar con deuda residual, problemas en el Veraz y posibles embargos sobre sueldo, auto u otros bienes.

“Es una condena de por vida” “Es una condena de por vida”

Ese escenario ya tiene correlato en expedientes concretos. En Jujuy ya se tramita una ejecución sobre una vivienda valuada en $150 millones por una deuda reclamada de $380 millones más gastos judiciales, mientras que también se reportan cuotas mensuales cercanas a $880.000 en algunos casos.

Frente a ese cuadro, Yaspur insistió en la necesidad de cambiar el índice de actualización. “Queremos un índice normal, en donde el crédito y la deuda suban de la misma manera que tu salario, que es el coeficiente de variación salarial”, sostuvo. Ese punto también aparece en el reclamo de los hipotecados jujeños, que vienen pidiendo migrar del esquema UVA al CVS para evitar que la deuda siga escalando por encima de los ingresos.