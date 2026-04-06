¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina tras Semana Santa?

Se viene un nuevo feriado nacional de tipo inamovible. Los detalles en el calendario oficial para 2026.

Tras el fin de semana largo por Semana Santa , que incluyó los feriados del 2 de abril ( Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas ) y 3 de abril ( Viernes Santo ), los argentinos deberán esperar casi un mes para otro descanso oficial . El próximo feriado será el 1° de mayo , Día del Trabajador , que en 2026 cae viernes.

Al ser inamovible , se formará un fin de semana extendido de tres días . Este día no laborable tiene un efecto significativo tanto en la actividad económica como en la vida cotidiana , dado que, además de suspenderse la atención en bancos , organismos públicos y escuelas , también permanecen cerrados comercios , shoppings y supermercados , dejando las calles prácticamente desiertas .

Si alguien presta servicios el 1° de mayo , corresponde el pago doble , siempre que se respeten las normas de la Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20.744) para empleados bajo relación de dependencia .

Se viene un nuevo feriado nacional de tipo inamovible. Los detalles en el calendario oficial para 2026.

Se divide el salario básico mensual por 25 (no por 30).

por 25 (no por 30). Ese valor diario se multiplica por dos y se suma al salario bruto del mes.

Qué sucedió en mayo de 1886 en Chicago

Las movilizaciones ocurridas en Chicago durante mayo de 1886 constituyeron un momento clave en la evolución del sindicalismo y la lucha obrera. Los empleados, alineados con corrientes anarquistas y sindicalistas, reclamaban principalmente la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias.

Las protestas en Chicago en mayo de 1886 marcaron un hito importante en la historia del movimiento obrero.

No obstante, las concentraciones del 4 de mayo en la Plaza Haymarket derivaron en un episodio violento: la explosión de un artefacto provocó la muerte tanto de efectivos policiales como de participantes de la protesta.

La detonación provocó una respuesta violenta de las autoridades, que incluyó la detención y posterior ejecución de varios dirigentes sindicales, conocidos históricamente como los Mártires de Chicago. A pesar del trágico episodio, el 1° de mayo se transformó en un día destinado a honrar la lucha de la clase trabajadora.

Con el paso de los años, el Día del Trabajo se consolidó como una jornada de reconocimiento global para los empleados. En Francia, la conmemoración comenzó en 1919 tras la sanción de la ley que estableció la jornada laboral de ocho horas, y en 1920, la antigua Unión Soviética también adoptó oficialmente esta fecha.

Conmemoración del día del trabajador en Argentina.

Los dirigentes socialistas consideraban esta fecha como un momento propicio para congregar a la clase trabajadora en oposición al sistema capitalista. En la antigua Unión Soviética y en las naciones del Bloque del Este, el 1° de mayo se festejaba con imponentes desfiles que exhibían la fuerza militar y la organización del régimen soviético.

No obstante, tras el colapso del comunismo en Europa del Este a finales del siglo XX, los actos masivos en torno al Día del Trabajo fueron perdiendo peso e importancia en esos países.

Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Potrerillos, uno de los destinos favoritos de los turistas en las escapadas de feriados.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera) Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17) Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año) Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes) Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

feriados 2026 Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval

Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

feriados 2026

Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)