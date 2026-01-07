"Dale campeón": el emotivo recibimiento de un grupo de argentinos a su amigo venezolano

El emotivo recibimiento de un grupo de argentinos a su amigo venezolano.
Lo que empezó como una reunión cotidiana entre un grupo de argentinos se convirtió en un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. Un joven venezolano llegó a la cita sin prever que, al ingresar, sería recibido con una reacción llena de emoción y significado, en un contexto donde la mirada internacional estaba puesta sobre Venezuela.
El clip, compartido en TikTok por la cuenta @scaglionetta, capta el instante exacto en que el joven es recibido por sus amigos. En cuanto aparece, todos lo rodean con sonrisas, aplausos y un ambiente cada vez más festivo. Los abrazos, los saltos y el canto de “Dale campeón...” marcan la energía del momento.
“Llega tu amigo venezolano después de la liberación”, escribió el autor del video, sumando en la descripción: “Siempre junto al pueblo venezolano”.
La reacción no surgió al azar ni carecía de contexto. La reunión tuvo lugar justo después de la detención del exmandatario Nicolás Maduro, un suceso que provocó un fuerte impacto en las comunidades venezolanas residentes en el exterior.
Para muchos migrantes, la noticia se percibió como un hito luego de años de crisis, exilio y distancia obligada de su tierra natal.
El video del grupo de amigos recibiendo a su amigo venezolano que fue furor
Dentro de ese marco, la bienvenida cobró un sentido que trascendió lo personal. La celebración colectiva reflejó alivio, solidaridad y empatía, no solo hacia el joven venezolano, sino hacia toda una diáspora que sigue con atención cada acontecimiento político que involucra a su país.
El video se difundió con gran velocidad en redes sociales, sumando numerosas visualizaciones y una gran cantidad de comentarios. “Todo es ‘dale campeón’ en Argentina”, “Así me recibieron en mi trabajo aquí en Argentina”, “No nos va a alcanzar la vida para agradecerle a los argentinos lo increíbles que han sido con nosotros”, “Esos son amigos” y “Gracias por apoyarnos en nuestra primera coronación de gloria”, son algunos de los mensajes.