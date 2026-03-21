El ex futbolista español que se volvió viral por sus looks jugados con maquillaje

En redes se lo identifica como “El Rey del Divineo” , aunque detrás de esa figura está José Antonio Tote Fernández Martínez , exjugador de fútbol español que ganó notoriedad al exhibirse con maquillaje , uñas largas y looks audaces que desafían los moldes clásicos del ambiente deportivo .

Quienes descubren su cuenta por primera vez, atravesada por el rosa , los brillos y una estética muy definida , difícilmente asocien esa imagen con su pasado. Hace no mucho tiempo, José Antonio Tote Fernández Martínez proyectaba un futuro prometedor en el fútbol.

Hijo de un exjugador de Real Murcia , su relación con la pelota comenzó desde muy temprano: a los cuatro años ya jugaba y a los siete se incorporó a las divisiones juveniles del club, donde rápidamente logró destacarse .

La historia del exfutbolista que se maquilla, se hace las uñas y es un ícono de la moda.

Su proyección le permitió coincidir con jugadores como Marco Asensio y ser entrenado por Vicente del Bosque en un seleccionado juvenil . Despertó el interés de clubes como Atlético de Madrid y Villarreal CF , aunque su recorrido profesional continuó en instituciones como Elche CF y FC Cartagena .

El español brilla en las redes sociales y es un ícono de la moda.

"El fútbol se había vuelto un poco tóxico", dijo el ex futbolista

Con el tiempo, las lesiones empezaron a condicionar su trayectoria y el fútbol dejó de resultarle placentero. “Había conseguido algo de gloria, pero no era feliz. Quería jugar por mí y para divertirme, porque el fútbol se había vuelto un poco tóxico”, contó en una charla con colegas de TN. La exigencia constante por encajar en ese entorno terminó por alejarlo de su propia identidad.

El giro en su vida se produjo en plena pandemia, cuando optó por continuar su carrera en el ascenso de Islandia. En ese contexto de aislamiento y reflexión, comenzó a reencontrarse consigo mismo: “El fútbol dejó de importar un poco y empezaron a interesarme más mis sentimientos”.

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Luego de colgar los botines, se radicó en Madrid y empezó a mostrar su día a día en redes sociales, dando origen a la faceta por la que hoy es reconocido. “Cuando tenía 15 años no tenía interés por hacerme las uñas ni por maquillarme, pero sí por otras cosas que se asociaban a lo femenino… pero no las hacía porque supuestamente no eran cosas de hombre”, recordó.

Para su graduación, el influencer se vistió de rosa.

En la actualidad, ya consolidado como creador de contenido, José Antonio Tote Fernández Martínez expone abiertamente su identidad y desafía miradas prejuiciosas, incluso dentro de su círculo cercano. “Yo no entendía por qué pasaba eso, si yo seguía siendo el mismo de antes”, señaló en relación a las críticas.

Con una comunidad que suma cientos de miles de seguidores, su recorrido no solo llama la atención por el cambio en su imagen, sino también por el mensaje que impulsa: la posibilidad de mostrarse auténtico, sin condicionamientos ni normas impuestas.