El grupo "del fondo" de la clase expuso en inglés y fue furor en redes

La exposición de un grupo de alumnos en inglés que fue furor en las redes.

Las reacciones: “Quizás la hoja estaba al revés”

Las respuestas de los usuarios en TikTok no se hicieron esperar, llenas de humor y comentarios creativos. Varios se divirtieron comentando sobre el nivel del idioma mostrado: “No cualquiera hace una exposición en arameo” o: “Mis felicitaciones, no cualquiera cita el conjuro para resucitar a Tutankamón en su idioma original”. Incluso hubo quienes llevaron las bromas a un nivel aún más absurdo, sugiriendo que los estudiantes parecían “estudiar en un colegio de hechicería” o que se “protegían de cualquier maldición que pudieron haber escuchado en el video”.

Algunos no pasaron por alto los pequeños detalles, destacando: “¿La cartulina son 4 hojas pegadas?” y “Quizás la hoja estaba al revés”. Hubo quienes elogiaron al estudiante que aplaudió al final, describiéndolo como “el mejor amigo de toda la vida” y merecedor de “un premio al mejor compañero”.

El detrás de escena

Fran Díaz, quien fue responsable de compartir el video, comentó que la exposición no alcanzó lo que el profesor esperaba: “El profesor mientras mis compañeros daban el oral no estaba muy contento porque nos reíamos todos y no dejábamos exponer por lo que creo que no se los aprobó”.

Acerca de su elección de grabar el momento, expresó: “Surgió grabar el video porque fue muy gracioso para todos. Lo subí primero a Instagram, pero luego me dio tanta risa que decidí subirlo a TikTok”.