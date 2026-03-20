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20 de marzo de 2026 - 17:02
Sociedad.

El truco infalible para quitar manchas de grasa con productos para el pelo

El uso de champú en seco, vinagre blanco o bicarbonato sobre textiles se presenta como una opción casera práctica para facilitar este tipo de limpieza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco infalible para quitar manchas de grasa con productos para el pelo.

El truco infalible para quitar manchas de grasa con productos para el pelo.

Existen saberes prácticos que se transmiten de generación en generación, y uno de los más comunes es cómo eliminar manchas difíciles, ya sean de sangre, tierra, pintura u otras sustancias. Sin embargo, muchas de estas soluciones forman parte del conocimiento popular, por lo que los métodos y trucos suelen variar según cada familia.

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Al momento de tratar marcas persistentes en telas o superficies del hogar, una alternativa que viene ganando protagonismo es el uso de productos de uso cotidiano, como el champú en seco, que empezó a expandir su utilidad más allá del ámbito de la perfumería.

El truco para eliminar las manchas de grasa en la ropa y en la cocina con un producto para el pelo.

De acuerdo con la revista digital Trendencias, este producto pensado originalmente para el cabello funciona como un verdadero absorbente de grasa también en telas, paredes y otras superficies porosas, lo que lo posiciona como una solución casera práctica y eficaz.

La publicación señala que su uso para remover manchas grasosas está comprobado y sugiere un procedimiento sencillo: agitar el envase, aplicar el spray sobre el área afectada y dejarlo actuar unos minutos. Luego, el residuo puede retirarse con un cepillo suave, una aspiradora o un trapo seco.

Para retirar los restos finales, alcanza con pasar un paño ligeramente humedecido. Los expertos mencionados por Trendencias destacan que el factor determinante es intervenir rápidamente, ya que las manchas más asentadas resultan más difíciles de eliminar y el uso de agua antes de aplicar el producto puede hacer que la grasa se adhiera aún más a la tela.

Usar champú en seco, vinagre blanco o bicarbonato sobre textiles son remedios caseros que facilitan las tareas de limpieza.

El vinagre blanco o el bicarbonato de sodio como propuestas para quitar manchas

La búsqueda de opciones prácticas para la limpieza del hogar llevó a redescubrir productos accesibles y de uso cotidiano. Dentro de los recursos más conocidos para quitar manchas, el vinagre blanco se destaca por su eficacia para eliminar marcas de transpiración y desodorante en prendas de distintos colores.

En estos casos, se sugiere preparar una solución con partes iguales de agua y vinagre, dejar la ropa en remojo durante unos 30 minutos y luego lavarla con agua fría.

El interés por soluciones simples para la limpieza cotidiana impulsó el uso de productos comunes y fáciles de conseguir. Entre los métodos más difundidos para tratar manchas, el vinagre blanco sobresale por su capacidad para remover restos de sudor y desodorante en ropa de cualquier color.

La multitud de alternativas para eliminar manchas de textiles se incrementa con el boca a boca, aunque el uso de champú en seco es un remedio casero novedoso.

Para aplicarlo, se recomienda combinar agua y vinagre en partes iguales, dejar la prenda en remojo durante media hora y, luego, enjuagar o lavar con agua fría.

Cuando se trata de prendas claras, el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno al 3%) aparece como una opción eficaz y más suave que la lavandina. Puede colocarse de forma directa sobre marcas recientes de transpiración, sangre, vino o café, dejar que actúe unos minutos y luego enjuagar antes del lavado habitual.

En casos más difíciles, combinar bicarbonato con agua oxigenada potencia su efecto para aclarar y desinfectar, sin afectar la estructura de las telas.

A la hora de enfrentar manchas difíciles en textiles y superficies del hogar, una de las propuestas es el uso de productos cotidianos.

Advertencias para remedios caseros: conviene no mezclar productos

De todos modos, aunque se trate de soluciones hogareñas, es necesario tener en cuenta ciertas precauciones. Por ejemplo, se resalta la importancia de no combinar el agua oxigenada con otros productos, como el vinagre, sin conocer previamente las posibles reacciones químicas. Además, se aconseja guardarla en espacios frescos y sin luz para mantener sus propiedades.

La utilidad del champú en seco para eliminar manchas de grasa ha sido confirmada por la revista, que recomienda agitar el frasco y pulverizar directamente sobre la zona afectada.

Los expertos coinciden en que actuar a tiempo y seleccionar el método correcto según la clase de suciedad y el material son factores clave para cuidar tanto las prendas como las superficies del hogar.

En ese sentido, elementos de uso diario como el champú en seco, el vinagre, el bicarbonato y el agua oxigenada amplían las alternativas disponibles para combatir manchas complejas, sumando opciones prácticas y económicas al mantenimiento textil.

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