La referente señaló que “en Argentina, el 80% de la violencia infantil ocurre en el hogar”, una cifra que expone con crudeza dónde se producen la mayor parte de los hechos. A partir de ese dato, insistió en la necesidad de dejar de pensar que todo lo que ocurre dentro de una familia pertenece exclusivamente al plano privado, sobre todo cuando hay señales de alarma que involucran a niñas y niños.

En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia, remarcó que este no es un hecho aislado y advirtió que en Argentina todavía faltan herramientas básicas para detectar y abordar a tiempo situaciones de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

“Acá hay una cadena de responsabilidades”, planteó al comenzar la entrevista, y enseguida apuntó a una de las principales deudas del sistema: la ausencia de una norma que obligue a todos los espacios donde hay chicos a saber cómo actuar. “Hace siete años que venimos tratando de que haya una ley de protocolos obligatorios para que todos los lugares donde estén niños, niñas y adolescentes sepan cómo detectar y abordar la violencia contra niños”, explicó.

“Hace siete años que venimos tratando de que haya una ley de protocolos obligatorios" “Hace siete años que venimos tratando de que haya una ley de protocolos obligatorios"

Según detalló, el proyecto fue respaldado varias veces, pero nunca logró convertirse en ley. “Tres veces se tuvo media sanción por unanimidad, pero tres veces perdió estado parlamentario”, lamentó. Para Wachter, esa falta de avance tiene consecuencias directas, porque hoy no existe una herramienta obligatoria que marque cómo deben intervenir profesionales e instituciones ante señales de violencia.

“Tres veces se tuvo media sanción por unanimidad, pero tres veces perdió estado parlamentario” “Tres veces se tuvo media sanción por unanimidad, pero tres veces perdió estado parlamentario”

Los números de las denuncias y una realidad que se repite

En su análisis, Wachter aportó una cifra contundente para mostrar la dimensión del problema. “Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2021 y el 2024, hubieron 21.000 casos que se detectaron”, indicó. Y enseguida hizo una aclaración clave: “Estamos hablando solamente de los casos que se detectaron, no de los que sucedieron”.

“Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2021 y el 2024, hubieron 21.000 casos que se detectaron" “Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2021 y el 2024, hubieron 21.000 casos que se detectaron"

Ese dato, explicó, permite dimensionar que el problema no se limita a episodios aislados ni a una sola jurisdicción, sino que refleja una realidad mucho más amplia. En ese sentido, insistió en que muchas situaciones de violencia no llegan a ser registradas, ya sea por miedo, por naturalización o por falta de intervención oportuna.

Cuando fue consultada sobre el lugar donde se producen la mayoría de los hechos, la respuesta fue directa: “El 80% es en el lugar que nosotros creemos que es el más seguro, que es el hogar”. Y profundizó aún más:

“8 de cada 10 chicos corren riesgo en el lugar donde nosotros creeríamos que sería el lugar más seguro y protegido”. “8 de cada 10 chicos corren riesgo en el lugar donde nosotros creeríamos que sería el lugar más seguro y protegido”.

violencia infantil.jpg Maltrato infantil. /Imagen ilustrativa La línea principal y gratuita para denunciar maltrato infantil en Argentina es el 102, que funciona las 24 horas, todos los días, brindando orientación y contención. También podés comunicarte al 137 para asistencia en casos de violencia familiar o al 911 ante una emergencia inmediata. Todos los servicios son confidenciales

Violencia infantil: “No lo está educando, lo está violentando”

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista tuvo que ver con la naturalización del maltrato dentro del ámbito familiar. Paula explicó que muchas situaciones no son identificadas como violencia porque se las confunde con formas de crianza o de disciplina.

“En el 80% de los casos la violencia sucede en casa. Y está naturalizada socialmente o invisibilizada como violencia cuando se confunde con crianza”, expresó. A partir de eso, remarcó que muchas veces las personas no intervienen porque creen que no deben hacerlo o porque no saben de qué manera actuar.

“Creemos que no tenemos que intervenir o no sabemos cómo tenemos que intervenir”, resumió, y por eso consideró fundamental hablar públicamente sobre estos temas. “Es muy importante empezar a hablar de estos temas, para que los chicos no paguen con sus vidas la falta de sensibilización que les debemos nosotros desde el mundo adulto”, afirmó.

También cuestionó la falta de respuestas judiciales específicas y sostuvo que los estándares internacionales apuntan a otro modelo.

“Los estándares internacionales hablan de una justicia especializada y no tenemos una justicia especializada en violencia en todo el país”, señaló. “Los estándares internacionales hablan de una justicia especializada y no tenemos una justicia especializada en violencia en todo el país”, señaló.

Quiénes pueden denunciar y por qué todos deben hacerlo

Sobre el final de la charla, Paula Wachter dejó otro mensaje central: la denuncia no depende únicamente del entorno familiar. Frente a la duda frecuente de vecinos, conocidos o personas que presencian una situación de violencia, fue contundente.

“Todos tenemos que denunciarlo y todos deberíamos”, afirmó. “Todos tenemos que denunciarlo y todos deberíamos”, afirmó.

Para explicarlo, comparó el cambio social que hubo frente a la violencia de género. “Hace unos años nosotros veíamos a una pareja discutiendo y al hombre golpeando a una mujer y decíamos: es un tema de pareja.

"Y no nos metíamos. Hoy no nos cabe la menor duda que tenemos que intervenir”, recordó. "Y no nos metíamos. Hoy no nos cabe la menor duda que tenemos que intervenir”, recordó.

A partir de ese ejemplo, pidió aplicar el mismo criterio cuando la víctima es un niño. “La próxima vez que estemos en el supermercado, que estemos en la calle y que veamos un adulto golpeando a un niño, no nos tiene que caber la menor duda”, sostuvo. Y cerró con una frase contundente:

“No lo está educando, lo está violentando. Educar es otra cosa, poner límites es otra cosa”. “No lo está educando, lo está violentando. Educar es otra cosa, poner límites es otra cosa”.

Las palabras de Paula Wachter volvieron a poner el foco en un problema estructural: la violencia infantil existe, se repite, muchas veces ocurre dentro del hogar y todavía no encuentra una respuesta integral a la altura de su gravedad. Por eso, insistió en la necesidad de sensibilizar, detectar, denunciar y exigir herramientas concretas para proteger a niñas, niños y adolescentes.