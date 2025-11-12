miércoles 12 de noviembre de 2025

12 de noviembre de 2025 - 07:06
Viral.

Esta perrita fue rescatada en una parada de colectivo y llora cada vez que pasa por ahí

El video de Cacau llorando cada vez que su familia pasa por la parada donde la abandonaron conmovió a miles y desató una avalancha de mensajes de solidaridad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Su llanto al reconocer la parada de colectivo donde fue abandonada conmueve en las redes.

Su llanto al reconocer la parada de colectivo donde fue abandonada conmueve en las redes.

La historia de Cacau, una perrita que fue rescatada de manera conmovedora en una parada de colectivos en Brasil, se transformó en un fenómeno viral cargado de emoción, con miles de usuarios que se hicieron eco de su caso en diversas redes sociales. Todo comenzó cuando una familia decidió darle un hogar después de encontrarla abandonada allí.

Aquel momento no solo cambió el destino de la perra, sino que también dejó una huella emocional profunda en su comportamiento. La imagen de Cacau, esperando sola en aquel lugar, se convirtió en el símbolo de su pasado doloroso y del inicio de una nueva vida marcada por la esperanza.

Esta perra fue rescatada en una parada de colectivo y llora cada vez que pasa por ahí.

Desde su adopción, la familia hizo todo lo posible por brindarle estabilidad, cariño y contención emocional, procurando que se sintiera parte del hogar. No obstante, el recuerdo de su abandono sigue vivo en Cacau y se manifiesta de una forma muy particular: cada vez que pasa por la parada donde fue dejada, su comportamiento cambia por completo.

De acuerdo con el testimonio de sus cuidadores, cada vez que el vehículo se aproxima a ese lugar, la perra se altera visiblemente, gime y muestra un estado de ansiedad evidente. Lanza ladridos, se inquieta y da la impresión de revivir aquel momento traumático. Su reacción, cargada de emoción y vulnerabilidad, impacta profundamente en quienes la presencian y refleja la marca imborrable que puede dejar el abandono en los animales.

Conscientes del dolor que Cacau experimenta al pasar por ese lugar, sus dueños idearon pequeñas rutinas para contenerla y disminuir su angustia durante esos instantes. Relataron que, apenas perciben su alteración, la acarician, le hablan con calma y procuran distraerla hasta que el auto deja atrás la parada que despierta su ansiedad.

Este gesto de empatía y cuidado constante refleja el profundo compromiso de la familia con el bienestar emocional de su compañera, y al mismo tiempo pone en evidencia cómo los animales pueden conservar las huellas de un trauma mucho después de haber sido rescatados.

El episodio ganó amplia difusión luego de que la usuaria de TikTok Rebeca (@vlogbeca) publicara un video en el que se observa la reacción de Cacau al pasar frente a la parada de colectivo donde había sido abandonada. En la grabación, la perra aparece inicialmente tranquila dentro del auto junto a sus dueños, pero su comportamiento cambia de forma repentina al identificar el sitio. Se acerca a la ventanilla, comienza a gemir y ladrar, dejando en evidencia su fuerte malestar emocional.

La grabación se propagó con rapidez en redes, superando el millón de vistas y acumulando más de 140 mil “me gusta”, además de una gran cantidad de comentarios que reflejaron la conmoción del público. La popular cuenta del influencer Ceciarmy también compartió el contenido, lo que impulsó aún más su alcance y visibilidad.

La reacción en las redes fue inmediata. Personas de distintos perfiles expresaron su emoción y empatía mediante mensajes cargados de ternura y preocupación. “Dejen de pasar por ese lugar, le hace mal a su perrita”, recomendaba uno de los comentarios más destacados. Otros tantos manifestaron su pena y comprensión por el sufrimiento de Cacau, resaltando lo traumático que debió ser para ella enfrentar una situación de abandono.

La cantidad de respuestas compasivas y consejos afectuosos refleja no solo la conciencia social frente al dolor de los animales, sino también el poder de las plataformas digitales para difundir historias que apelan a la empatía y la protección, expandiendo su alcance mucho más allá del suceso original.

