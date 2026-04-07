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7 de abril de 2026 - 12:51
Producción.

Frío en Jujuy: el ingrediente que no puede faltar en sopas y caldos

Con la llegada del frío, el puerro se posiciona como un aliado clave en la cocina. Ingresa al sector mayorista de venta 1.575,42 toneladas durante el año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Para el peceto, colocar la carne en una olla con agua caliente. Añadir sal gruesa, granos de pimienta, y verduras como puerro, cebollas y un chorro de aceite de oliva. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 1 ½ hora aproximadamente. Una vez cocido el peceto, dejar enfriar en el agua de cocción.

Para el peceto, colocar la carne en una olla con agua caliente. Añadir sal gruesa, granos de pimienta, y verduras como puerro, cebollas y un chorro de aceite de oliva. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo por 1 ½ hora aproximadamente. Una vez cocido el peceto, dejar enfriar en el agua de cocción.

Con la llegada del frío en Jujuy, cambian también los hábitos en la cocina. Las sopas, caldos y comidas calientes empiezan a ganar protagonismo en los hogares, y hay un ingrediente que se vuelve infaltable en esta época del año: el puerro.

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Este vegetal, muy utilizado como base para dar sabor, es uno de los condimentos principales en preparaciones típicas de invierno como caldos, pucheros y cremas. Su sabor suave pero característico lo convierte en un complemento ideal para realzar cualquier plato.

Además de su versatilidad, el puerro se destaca por sus beneficios nutricionales. Es un alimento bajo en calorías, con alto contenido de agua y rico en fibra, vitaminas como la C y la B6, y minerales como el potasio, lo que lo vuelve una opción saludable para incorporar en la dieta diaria.

Según datos del Mercado Central de Buenos Aires, durante el año ingresan más de 1.500 toneladas de puerro al sector mayorista, lo que garantiza su presencia en verdulerías a lo largo de todo el país. Sin embargo, es en otoño e invierno cuando alcanza su mejor momento en cuanto a calidad y consumo.

Al Mercado Central de Buenos Aires llega puerro de Buenos Aires (94,38%), Mar del Plata (5,02%), Mendoza (0,38%) y Santa Fe (0,23%).

puerro
Puerro - Foto: Mercado Central de Buenos Aires

Puerro - Foto: Mercado Central de Buenos Aires

Un aliado en la cocina con la llegada del frío

En Jujuy, donde las temperaturas comienzan a descender en esta época, el puerro se vuelve una opción cada vez más elegida para preparar comidas caseras, rendidoras y nutritivas.

Puede utilizarse en sopas de verduras, caldos de carne o pollo, tartas, rellenos de empanadas o incluso salteado como guarnición. Su capacidad para aportar sabor sin ser invasivo lo convierte en un ingrediente versátil y fácil de combinar.

Con pocos ingredientes y una preparación simple, el puerro permite resolver comidas calientes ideales para los días fríos, aportando además valor nutricional.

Por qué sumarlo a tu alimentación

Incorporar puerro en la dieta no solo mejora el sabor de las comidas, sino que también aporta beneficios para la salud. Su contenido en fibra favorece la digestión, mientras que sus vitaminas y minerales contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

En una temporada donde el cuerpo demanda alimentos más reconfortantes, este ingrediente se posiciona como una alternativa accesible, saludable y fácil de incluir en distintos platos.

Con el invierno cada vez más presente en Jujuy, el puerro se consolida como uno de los grandes protagonistas de la cocina diaria.

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