Hijos a la universidad... ¿cómo?, ¿cuándo? ¿qué hacer?

Una vez despejadas las dudas, puedo contar con ayuda profesional, porque no siempre saben lo que quieren o a veces necesitan definirlo con firmeza. En este caso, contamos con el tan conocido proceso de Orientación Vocacional, que afortunadamente, existe en diferentes ámbitos y es de fácil acceso.

Me detengo para hacer un paréntesis y sugerirles que, a este proceso sumemos el ejercicio de autoconocimiento, porque son muchas las veces que los adolescentes presentan situaciones de inestabilidad emocional, y el hecho de tener que decidir por su futuro puede ocasionar una crisis que abre la necesidad de iniciar un proceso terapéutico. ¿Cuál sería el fin? Acomodar estas situaciones que afectan el presente, para lograr decidir sobre su futuro proyecto de vida.

Y ya que estamos en tema, también sugeriría a los padres, acompañar, ser comprensivos y aceptar que ese proyecto puede demorar o dilatarse un tiempo. Lo primordial es, que nuestros hijos se encuentren estables y seguros para que no acumulen decisiones frustradas. Se preguntarán ¿por qué afirmo esto? Porque a muchos jóvenes les sucede que apresuran decisiones, o creen que la carrera elegida es la que desean, pero en medio camino se encuentran con la frustración de que lo que están haciendo no es lo que verdaderamente desean, o en otras oportunidades cambian permanentemente de elección sin poder encontrar lo que realmente quieren hacer.

La contraparte de esto, son aquellos jóvenes que ya consolidaron la decisión y van perfilando el camino, pero suele pasar que olvidamos preguntarnos ¿cuán preparados están para irse lejos? Este es otro punto importante a atender, porque de ahora en más deberán desempeñarse solos y la seguridad y confianza en sí mismo es la siguiente tarea. Pero ¿qué tareas son esenciales aprender? Por ejemplo; manejarse en una ciudad nueva, resolver trámites, manejar y administrar dinero, cocinar, organizarse diariamente, etc. ¡Ojo! Tampoco la intención es sacarlos expertos, pero si vamos enseñándoles con tiempo, la adaptación les será más fácil.

Para ir terminando, creo que hemos analizado varios pasos, quizás suficientes para acompañar este proceso de construcción en tomar decisiones e ir construyendo el futuro proyecto de vida.

Pero no puedo cerrar sin retomar esto que alguna vez mencioné. Se trata de que hay ocasiones en que nuestros hijos no desean estudiar una carrera y optan por desempeñarse en alguna actividad, trabajo u oficio que no involucra a la universidad. Lo importante, lo necesario es escuchar, comprender, acompañar y sostener a los hijos en esta decisión, porque también están armando un proyecto. Y ¿por qué no pensar en que es su Vocación? Aquella que con seguridad y constancia, les permitirá desarrollarse y hacer lo que les gusta y en definitiva lo que quieren hacer…

Recordemos que cada persona construye su camino en base a elecciones, llegará lejos por su convicción, por saber que lo que hace lo define y eso no siempre viene escrito en un Título en un papel".

Berenice Ruesjas

Lic. en Psicología MP 330